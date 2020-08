Masque à vie et confinement à répétition. Soumission par stupidité et par couardise. Un lecteur : « Le virus n’est plus réellement un problème, car on ne manque pas de moyens pour le vaincre, par contre, contre la bêtise humaine il n’existe pas de médicaments, c’est un combat perdu d’avance. Bon courage à tous, car nous allons connaître les périodes les plus sombres de notre génération. »

https://www.businessbourse.com/2020/08/19/philippe-bechade-rentree-et-covid-19-on-voit-bien-que-les-choses-vont-se-compliquer-mais-on-ne-sait-pas-jusquou/

https://www.businessbourse.com/2020/08/19/laustralie-devrait-rendre-obligatoire-la-vaccination-contre-le-covid-19/

Activation des premiers camps de concentration en Nouvelle Zélande.

http://www.cielvoile.fr/2020/08/la-nouvelle-zelande-pionniere-mondialiste.html

Cet article pose quand même de bonnes questions :

« Réfléchissez : s’ils avaient un véritable plan pour restaurer la société humaine et l’économie mondiale, est-ce qu’ils seraient en train de le vider de sa substance en ce moment même et de pousser des centaines de millions de personnes à se retrouver sans abri et dans le dénuement, tout cela pour sauver une infime partie de la population de la mort ? Le taux de létalité du coronavirus a chuté en raison de l’adaptation de l’hôte viral et de l’amélioration de la nutrition des masses, au point que le taux de mortalité ne justifie plus aucune de ces mesures de confinement draconiennes.

Alors pourquoi continuent-ils ?

Réponse : Parce que les fous en charge n’ont jamais vraiment eu de plan pour rétablir la liberté au départ. Vous êtes maintenant leur prisonnier et ils vont vous enfermer, vous injecter, vous prélever et finalement vous tuer si vous ne vous soumettez pas.

Bienvenue dans le cauchemar orwellien de 2020, qui vous est présenté par tous les moutons obéissants qui voulaient que les voix « marginales » soient censurées parce qu’ils ne voulaient pas avoir peur des histoires sur les mondialistes malfaisants. Aujourd’hui, ces mêmes moutons sont sur le point d’être euthanasiés. Et même quand ils seront tués, ils ne comprendront toujours pas ce qui leur arrive. »