Une hypothèse pourrait expliquer la cruauté des régnants telle qu’évoquée dans « Heaven Makers ».

En glanant des informations sur Nassim Taleb (statisticien qui a lancé le terme « Black Swan »), j’ai vu dans son article « IQ is largely a pseudoscientific swindle » ( https://medium.com/incerto/iq-is-largely-a-pseudoscientific-swindle-f131c101ba39 ) qu’il réduisait les Hauts Potentiels (=QI élevés) à des « loosers en Birkenstock ». Parmi beaucoup de réfutations, en voici une tirée d’un site français : http://jereinforme.fr/nassim-taleb-ne-comprend-rien-au-qi/

A peu près au même moment, j’ai eu l’opportunité de parler avec un psychiatre expert auprès des tribunaux qui rejetait complètement (et avec quelle véhémence) la notion même de Haut Potentiel, un élément pourtant très déterminant de la psychologie (voir à ce propos les cours de fac de Jordan Peterson sur Youtube comme celui-ci https://www.youtube.com/watch?v=D7Kn5p7TP_Y ).

Or les Hauts Potentiels sont très souvent au-delà de l’âpre compétition pour dominer la horde, qui en soi est une ambition assez simiesque, il faudrait plutôt les décrire comme des junkies de la connaissance et de la curiosité. Ils rejettent ainsi l’idéal de puissance, la valeur cardinale de l’homme de pouvoir, démontrant ainsi qu’il existe d’autres idéaux plus désirables. Dans une logique simiesque de verticalité du totem, il s’agirait alors d’idéaux « supérieurs ».

Ainsi donc, les hommes de pouvoir ont une haine farouche pour ceux qui sont plus intelligents qu’eux, précisément parce qu’ils menacent leur position au sein de la horde et remettent en cause la notion même de supériorité. Ces hommes de pouvoir, menacés et sans doute aussi jaloux, sont unanimes dans leur condamnation de la culture et de l’intelligence. Ce sont d’ailleurs les premiers à mépriser ouvertement les enseignants.

Ainsi, Heaven Makers prend un sens particulier lorsqu’on voit qu’en détruisant les sociétés, on détruit ce que les hommes ont établi « en bonne intelligence ». Il leur faut détruire la production de l’intelligence pour pouvoir la déconsidérer, en vertu des valeurs de verticalité du totem : si on peut le détruire, c’est que c’est faible donc inférieur, celui qui détruit. Ceci explique le plaisir sadique de détruire, de rabaisser, de prostituer des sociétés entières.

On pourrait bien sûr penser au Christ, aux Chrétiens jetés aux lions, mais c’est un cas de figure universel existant à toutes les échelles. Une grande partie des œuvres de fiction ne parle que de cela.

Alexandre