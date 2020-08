Alors, n résiste avant la piquouse, futurs trans-humains ? « Macron paie les sondages ». Mieux, « la motivation de la population à suivre les mesures sanitaires chute de 81% à 35% en Belgique ». Esprit anar, conspiratif et batailleur, mon ami et lecteur Pierre se défoule en REMONTANT VOTRE MORAL.

Macron paye lui-même les facture des instituts de sondages… ça veut tout dire ! On a vu les factures de l’Elysée ! Pour moi, il n’a plus aucune crédibilité ! Qu’il dégage, et vite !

https://www.rtl.be/info/belgique/societe/coronavirus-la-motivation-de-la-population-a-suivre-les-mesures-degringole-et-passe-de-81-a-35–1238582.aspx

“La motivation de la population à respecter les mesures de lutte contre le coronavirus est tombée à son plus bas niveau. A peine 35% des personnes interrogées indiquent les suivre volontairement, selon le baromètre de l’université de Gand publié mercredi [19 août]. Les experts demandent un cadre et des outils motivants grâce auxquels la population pourrait mesurer les effets de son comportement.”

““Nous avions constaté au début de la crise que 81% des personnes interrogées soutenaient pleinement les mesures, ce n’est plus que 35% désormais”, détaille le professeur Maarten Vansteenkiste du groupe d’experts Psychologie et Corona. L’obligation du port d’un masque buccal et la limitation des contacts sociaux sont les règles les moins suivies.”

“Le professeur plaide donc pour la mise en place de moyens qui augmentent la satisfaction et motivent la population afin qu’elle soutienne ces gestes barrières. Il évoque la possibilité d’instaurer notamment un système de code couleur indiquant la puissance de la pandémie et le but poursuivi par la société, ce qui permettrait à la population d’éviter de franchir une limite grâce à son comportement.” […]

