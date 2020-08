Prenez la dark-tech de la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), son homologue civil BARDA (Biomedical Advanced Research & Development), la furtivité de la nanotechnologie, la Fondation Gates a financé « Quantum Dot Tattoo » alias «mark of the beast», »Et combinez-le avec le micro-aiguilletage en tant que plate-forme d’inoculation conçue à partir de la façon dont les serpents injectent leur venin dans leurs proies, et des nanogels qui peuvent se connecter à des technologies externes en dehors de votre corps comme les téléphones intelligents, le cloud ou d’autres appareils intelligents (5G des satellites ), et qu’avez-vous? Réponse: le nouveau vaccin à ARN de Moderna contre le coronavirus COVID-19.

L’ explication vidéo effrayante du Dr Carrie Madej sur ce que fait Moderna vaut 21 minutes de votre temps. Le Dr Madej est un médecin spécialiste interne formé à McDonough, en Géorgie, en ostéopathie. Sa vidéo est un appel au monde. Ce n’est pas un reportage sensationnaliste. Des liens vers ce dont parle le Dr Madej se trouvent dans ce rapport. Le rapport du Dr Madej devrait amener le monde à mettre ces nouvelles générations de vaccins ARN / ADN en suspens perpétuellement.

Transhumanisme

Transhumanisme

L'explication glaçante du Dr Madej sur le nouveau vaccin de Moderna présente un moment sombre et effrayant pour l'humanité, un jour de non-retour. Il a ses racines dans ce qu'on appelle le transhumanisme.

Le Dr Madej affirme que les fabricants de vaccins font plus que produire des anticorps contre les bactéries et virus pathogènes. L’humanité est en train de reprogrammer notre espèce entière, l’homo sapiens, de ce qu’elle appelle la version 1.0 à 2.0.

Permettez-moi de le répéter, le vaccin de Moderna ne concerne pas uniquement la prévention des maladies infectieuses. Cela fait partie de ce qu’on appelle le transhumanisme – où la technologie est fusionnée et est inséparable des humains.

Le transhumanisme gagne en facteur de peur quand, dans l’esprit de beaucoup de gens, se pose la question de savoir s’ils fabriquent ce vaccin COVID-19 pour dépeupler la planète?

Que faire de 40 millions d’Américains au chômage?

Les États-Unis comptent désormais 40 millions de chômeurs . Les États-Unis lancent la technologie 5G pour piloter des robots qui effectueront le travail répétitif actuellement effectué par les travailleurs américains. Avec la robotisation (travail 24/7, pas de jours de maladie ou de vacances, et pas de paiements FICA pour contribuer aux fonds fiduciaires d’assurance-maladie et de sécurité sociale), les États-Unis pourront avoir des coûts de main-d’œuvre inférieurs à ceux de la Chine où beaucoup de nos usines ont été délocalisé.

Mais que faisons-nous de nos 40 millions d’ouvriers au chômage? Le revenu garanti devrait être introduit de manière gigantesque. Les agences bancaires et gouvernementales jouent avec l’idée d’une monnaie numérique mondiale où «l’argent» pourrait être téléchargé dans la carte de crédit de chaque personne sur la planète.

Abattre la population

Mais peut-être que nos seigneurs arrivent à la conclusion qu’il y a trop de gens en Amérique et dans le monde. Il y a tellement de groupes «sauver la terre» qui croient que les populations humaines doivent être abattues. L’idée de la terre est dieu (GAIA) est l’une de ces croyances.

Nous pourrions rejeter l’idée de nos seigneurs comme bizarre qu’il existe un programme caché pour dépeupler la terre des humains, mais nous avons un homme qui se bat pour le poste d ‘«homme le plus riche du monde», qui vient d’une famille imprégnée dans l’ eugénisme , qui peut financer des technologies en dehors du surdébit du financement public, et qui a déclaré qu’une réduction de 10 à 15% de la population humaine est l’un des résultats possibles de la vaccination mondiale .

Pour ajouter à ces soupçons, une prévision de Deagle.com, un service de renseignement militaire privé d’une certaine crédibilité, selon laquelle il n’y aura que 100 millions d’Américains d’ici 2025 (population américaine actuelle de 328 millions). Aucune explication n’est donnée pour ce nombre de 100 millions.

La transfection

L’une des technologies employées dans le vaccin Moderna est la transfection , définie au sens large comme un processus d’introduction artificielle d’acides nucléiques (ADN ou ARN) dans des cellules, en utilisant des moyens autres que des vecteurs viraux (porteurs). Par exemple, les généticiens prévoient d’utiliser la transfection pour éliminer les moustiques de la planète et donc les maladies transmises par les moustiques comme la variole. Et les humains?

Comment un vaccin à ARN fonctionnerait

Je ne suis pas sûr que le Dr Modej ait parfaitement raison quand elle dit que le vaccin de Moderna utilise de l’ARN pour activer un virus. Je pense que la bonne compréhension est que le vaccin de Moderna crée le même antigène viral qu’un virus particulier comme COVID-19 génère et le produit sans avoir à être inoculé avec un virus affaibli ou une particule virale comme les vaccins conventionnels.

Bioluminescent

Le Dr Madej note que le vaccin de Moderna comprend une enzyme luciférase qui non seulement facilite la reprogrammation de l’ARN d’un antigène, mais possède également des propriétés bioluminescentes (lueur) qui peuvent faciliter la confirmation de votre vaccination, disons, en scannant votre site d’injection pour «lire l’enzyme rougeoyante , un peu comme un code à barres », explique le Dr Madej.

Déjà vendu

Moderna accélère son vaccin. Le gouvernement américain aurait conclu un accord de 1 525 milliards de dollars pour 100 millions de doses du vaccin COVID19 de Moderna .

Trop puissant

Le vaccin de MODERNA, si vous pouvez l’appeler ainsi, peut être trop puissant. Il surexcite la réponse immunitaire et par conséquent Moderna prévoit d’introduire un schéma thérapeutique en 3 doses pour réduire la possibilité de réactions indésirables.

Écoutez l’avertissement du Dr Carrie Madej. Il existe des technologies complètement expérimentales cachées dans le vaccin Moderna. Tout vaccin doit être plus sûr que le coronavirus COVID-19 qui ne tue que 0,00049% de la population humaine (soit 5 sur 10000), la plupart de ces cas étant des personnes souffrant de comorbidités comme l’obésité ou le diabète).

Vous n’avez donc pas à faire défiler vers le haut de cet article pour retrouver le lien vers l’appel de réveil vidéo du Dr Madej, il est lié ici , ou cliquez sur la photo ci-dessous.

Comme je le dis toujours aux inventeurs de ces technologies Frankenstein, «vous d’abord».

Avant de signer un formulaire de consentement

Pour obtenir un modèle de formulaire de consentement / refus de vaccin qui vous aidera à comprendre les risques que vous prenez, vous aidera à conserver votre confidentialité et exigera que le médecin vaccinant confirme de son avis professionnel que le vaccin présente moins de risque que le virus, rendez-vous sur www.Covid19consent .com