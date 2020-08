«On peut supposer que la gestion de la crise du COVID-19 sera examinée – à la fois en termes d’aspects sanitaires, mais aussi à la lumière de l’indignation du public face à l’état de l’économie. Tant de personnes dans le monde ont perdu leurs sources de revenus, leurs moyens de subsistance, leur dignité et leur avenir. La pauvreté est un facteur de risque de mortalité beaucoup plus grave que le COVID-19, et elle affecte autant les enfants que les adultes. L’une des questions clés qui se posera sûrement est celle de savoir si les dirigeants de chaque pays ont sérieusement envisagé une alternative valable à la résolution de la crise, qui ne coûtera pas autant de vies humaines ou ne détruira pas l’économie.Des pays comme la Norvège, l’Irlande et la Belgique ont déjà déclaré qu’ils n’imposeraient pas de nouveaux verrouillages, car les dommages évidents l’emportent largement sur l’avantage douteux. » ( «Contrer la deuxième vague avec des faits et non des idées fausses»Haaretz)

Remarque – Tous les extraits sont tirés de ( «Contrer la deuxième vague avec des faits et non des idées fausses» Haaretz) Udi Qimron, Uri Gavish, Eyal Shahar, Michael Levitt »

https://www.dropbox.com/s/72hi9jfcqfct1n9/Haaretz-20Jul20_ENGLISH% 2012082020% 20v3.pdf

1– Le professeur Udi Qimron est le chef (élu) du Département de microbiologie clinique et d’immunologie, Faculté de médecine, Université de Tel-Aviv

2– Le Dr Uri Gavish est physicien, expert en analyse d’algorithmes et consultant en biomédecine

3 – Le professeur (émérite) Eyal Shahar est épidémiologiste, Université de l’Arizona

4 – Le professeur Michael Levitt est un professeur de biologie structurale lauréat du prix Nobel (chimie, 2013), Université de Stanford L’article original a été publié dans Ha’aretz en hébreu en juillet 20, 2020. Le texte anglais contient des révisions mineures.

