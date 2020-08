(1) Un gouvernement mondial unique – Nouvel ordre mondial avec une église unifiée et un système sous leur direction. Le gouvernement a commencé à installer son «église» dans les années 1920/1930, car ils ont réalisé le besoin d’une croyance religieuse inhérente à l’humanité d’avoir un exutoire et, par conséquent, de mettre en place une « église » pour canaliser cette croyance dans la direction souhaitée.

(2) La destruction totale de toute identité nationale et fierté nationale.

(3) La destruction de la religion et plus particulièrement de la religion chrétienne, avec une exception, leur propre création mentionnée ci-dessus.

(4) Contrôle de chaque personne par des moyens de contrôle mental et ce que Brzezinski appelle la « technotronique » qui créerait des robots ressemblant à des humains et un système de la terreur à côté de laquelle Red Terror de Felix Dzerzinski ressemblerait à des enfants en train de jouer.

(5) La fin de toute industrialisation et de la production d’électricité d’origine nucléaire pouvoir dans ce qu’ils appellent «la société post-industrielle à croissance zéro». Exemptés sont les industries informatiques et de services. Les industries américaines qui restent seront exportées dans des pays comme le Mexique où la main-d’œuvre esclave est disponible. Chômeurs dans la foulée de la destruction industrielle deviendront soit des toxicomanes à l’opium-héroïne et / ou à la cocaïne, soit deviennent des statistiques dans le processus d’élimination que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Global 2000.

(6) Légalisation de la drogue et de la pornographie.

(7) Dépeuplement des grandes villes selon le test de pilotage réalisé par le Pol Pot régime au Cambodge. Il est intéressant de noter que les plans génocidaires de Pol Pot ont été élaborés ici aux États-Unis par l’une des fondations de recherche du Club de Rome. C’est intéressant également que le comité cherche actuellement à réintégrer le Pol Pot bouchers au Cambodge.

(8) Suppression de tout développement scientifique à l’exception de ceux jugés bénéfiques par le Comité. L’énergie nucléaire à des fins pacifiques est particulièrement visée. Particulièrement détestés sont les expériences de fusion actuellement méprisées et ridiculisées par les Comité et ses chacals de la presse. Le développement de la torche à fusion soufflerait la conception du Comité des «ressources naturelles limitées» dès le départ.

(9) Causer la mort de 3 milliards de personnes l’an 2000, des gens qu’ils appellent «des mangeurs inutiles». Le Comité des 300 a mandaté Cyrus Vance rédigera un article sur ce sujet sur la meilleure façon de parvenir à un tel génocide. Le document a été produit sous le titre de « Rapport mondial 2000 » et a été accepté et approuvé pour action par le président Carter, pour et au nom des États-Unis Gouvernement, et accepté par Edwin Muskie, alors secrétaire d’État. Sous les termes du rapport Global 2000, la population des États-Unis doit être réduite de 100 millions d’ici 2050.

(10) Affaiblir la fibre morale de la nation et démoraliser les ouvriers du travail classe en créant un chômage de masse. Alors que les emplois diminuent en raison du zéro post-industriel politiques de croissance mises en place par le Club de Rome, démoralisées et découragées les travailleurs auront recours à l’alcool et aux drogues. La jeunesse du pays sera encouragée par la musique rock et les drogues pour se rebeller contre le statu quo, sapant et détruisant finalement la cellule familiale. À cet égard, le Comité des 300 a chargé l’Institut Tavistock de préparer un plan sur la façon dont cela pourrait être atteint. Tavistock a demandé à Stanford Research d’entreprendre les travaux sous le direction du professeur Willis Harmon. Cela devint plus tard connu sous le nom de « Le Verseau Conspiration. »

(11) Pour empêcher les gens partout de décider de leur propre destin au moyen d’un créaient des crises les unes après les autres, puis «géraient» ces crises. Cela confondra et démoraliser la population dans la mesure où elle est confrontée à trop de choix, à l’apathie une échelle massive en résultera. Dans le cas des États-Unis, une agence de crise la gestion est déjà en place. C’est ce qu’on appelle la Federal Emergency Management Agence (FEMA), dont j’ai révélé l’existence pour la première fois en 1980. Il y en aura plus sur la FEMA comme nous procédons.

(12) Introduire de nouveaux cultes et continuer à renforcer ceux qui fonctionnent déjà comprend des gangsters de « musique » rock comme le « Rolling » de Mick Jagger dégénéré et dégoûtant Stones « (un groupe de gangsters très apprécié par la noblesse noire européenne) et tous les Tavistock a créé des groupes «rock» qui ont commencé avec «The Beatles».

(13) Continuer à édifier le culte du fondamentalisme chrétien commencé par les Britanniques Le serviteur de la Compagnie des Indes orientales, Darby, qui sera utilisé à mauvais escient pour renforcer le sioniste État d’Israël en s’identifiant aux Juifs à travers le mythe de «l’élu de Dieu Les gens « et en faisant don de sommes d’argent très substantielles à ce qu’ils croire est une cause religieuse dans la promotion du christianisme.

(14) Pour faire pression pour la diffusion de cultes religieux tels que la Fraternité musulmane, l’intégrisme musulman, les Sikhs, et de mener des expériences sur le Jim Jones et Type de meurtres « Fils de Sam ». Il est à noter que feu l’ayatollah Khomeiny était un création de la British Intelligence Military Division 6, communément appelée MI6, sous le nom rapporté dans mon travail de 1985, «Ce qui s’est réellement passé en Iran».

(15) Exporter des idées de «libération religieuse» dans le monde entier afin de saper tout , religions existantes mais plus particulièrement la religion chrétienne. Cela a commencé avec « Jesuit Théologie de la libération « qui a provoqué la chute de la règle de la famille Somoza en Nicaragua et qui est en train de détruire El Salvador, maintenant 25 ans dans une « guerre civile », Costa Rica et Honduras. Une entité très active dans la soi-disant théologie de la libération est la Mission Mary Knoll orientée communiste. Cela explique le vaste média attention au meurtre de quatre soi-disant religieuses de Mary Knoll au Salvador.

(16) Provoquer un effondrement des économies mondiales et engendrer un chaos politique total.

(17) Prendre le contrôle de toutes les politiques étrangères et nationales des États-Unis.

(18) Apporter le plein appui aux institutions supranationales telles que les Nations Unies (ONU), le Fonds monétaire international (FMI), la Banque des règlements internationaux (BRI) et la Cour mondiale et, dans la mesure du possible, rendre les institutions locales de moindre effet en les supprimant progressivement ou en les plaçant sous le manteau des États-Unis Nations.

(19) Pénétrez et subvertissez tous les gouvernements, et travaillez à l’intérieur d’eux pour détruire l’intégrité souveraine des nations représentées par eux.

(20) Organiser un appareil terroriste mondial et négocier avec les terroristes chaque fois des activités terroristes ont lieu. On rappellera que c’est Bettino Craxi qui a persuadé les gouvernements italien et américain à négocier avec les brigades rouges kidnappeurs de Prime Ministre Moro et général Dozier. En passant, le général Dozier a pour ordre de ne pas parler de ce qui lui est arrivé. S’il brise ce silence, il sera sans aucun doute fait «un exemple horrible de» dans la manière dont Kissinger a traité Aldo Moro,

(21) Prendre le contrôle de l’éducation en Amérique avec l’intention et le but de la détruire complètement.