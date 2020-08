Un lecteur d’Olivier :

Les masques empêchent d’apporter un taux d’oxygène suffisant à l’organisme selon le docteur Thomas ce qui peut avoir des conséquences graves

https://youtu.be/SB8zxEb1_S4 (vidéo à enregistrer avant censure)

Les masques entraînent un niveau léthal de dioxyde de carbone sous le masque ce qui peut avoir des conséquences graves

https://youtu.be/AITEnS4miH8 (vidéo à enregistrer avant censure)

Un prêtre explique avec arguments à l’appui pourquoi le masque n’a pas été rendu obligatoire pour des raisons sanitaires mais pour conditionner l’opinion mondiale et la faire rentrer dans une nouvelle conception de l’homme propre aux occultistes. Le masque est en effet un élément essentiel aux rituels occultes. https://www.youtube.com/watch?v=ps5pUxLpKuk

Faire du sport en portant le masque peut entrainer la mort

2 enfants sont morts car ils portaient le masque en faisant du sport

dans cet article il dit que les autorités n’ont pas fait d’autopsie et ont juste dit que les 2 enfants sont morts d’une attaque cardiaque

https://nypost.com/2020/05/06/two-boys-drop-dead-in-china-while-wearing-masks-during-gym-class/ (article maintenant censuré)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Masque

https://nicolasbonnal.wordpress.com/2020/06/09/gants-masques-confinement-agenouillement-2020-et-le-grand-dressage-maconnique-et-planetaire/

https://nicolasbonnal.wordpress.com/2020/07/12/dressage-maconnique-et-cabalistique-le-monde-daujourdhui-subit-une-ceremonie-dinitiation-et-de-transformation-rituelle-occulte-en-quatre-parties-et-concue-pour-amener-tout-le-monde-volontaire/

https://www.britannica.com/art/mask-face-covering

Masque

visage couvrantÉCRIT PARPaul S. WingertProfesseur d’histoire de l’art et d’archéologie, Université de Columbia. Auteur de l’ art primitif, de ses traditions et styles et autres.Voir l’historique de l’article

Masque , une forme de déguisement ou de dissimulation habituellement porté sur ou devant le visage pour cacher l’identité d’une personne et par ses propres traits pour établir un autre être. Cette caractéristique essentielle de cacher et de révéler des personnalités ou des humeurs est commune à tous les masques. En tant qu’objets culturels, ils ont été utilisés dans le monde entier à toutes les époques depuis l’ âge de pierre et ont été aussi variés en apparence que dans leur utilisation et leur symbolisme.

Au fur et à mesure que la forme du masque se développe, on pense généralement qu’il acquiert de plus en plus de pouvoir à part entière, et encore une fois, diverses procédures sont prescrites pour protéger l’artisan et garantir la puissance de l’objet. Si toutes les conventions ont été respectées, le masque complété, lorsqu’il est porté ou affiché, est considéré comme un objet imprégné d’une grande puissance surnaturelle ou spirituelle. Dans certaines cultures, on pense qu’en raison de l’association étroite entre le créateur du masque et l’esprit du masque, l’artiste absorbe une partie de son pouvoir magique. Quelques peuples d’Afrique de l’Ouest croient en fait que les créateurs de masques sont potentiellement capables d’utiliser les pouvoirs surnaturels de l’objet pour nuire à autrui.