Responsabilité étatique et esclavage de public :

« Les Médias traditionnels sont encore tentent désespérément de tourner le récit et la faute du « ennemi invisible » pour le péage très réel sur la vie humaine de la réaction excessive du gouvernement a déjà fait. Ce n’est rien de plus que de la propagande, et une fois que vous l’aurez pris, vous pourrez le voir. Les médias ne veulent pas que vous mettiez le blâme là où il appartient et que vous trouviez les choses par vous-même, alors ils se cachent derrière des titres de tromperie qui vous feront craindre le COVID-19 le plus longtemps possible.

Tout cela fait partie du plan plus large visant à faire paniquer le public à propos d’un virus et à regarder de l’autre côté lorsque les bottes tyranniques de l’État s’abattent sur eux. Nous savons que c’est ce que font les médias, et nous savons qu’ils le font pour maintenir la classe dirigeante au pouvoir et le public paniqué et dans un état constant de peur afin qu’il se conforme à toutes les mesures d’asservissement.

Larken Rose, l’auteur de Most Dangerous Superstition , explique à quel point il est terriblement dévastateur pour les humains de rester non évolués au point de ne pas dire «non» à un commandement immoral. La principale menace à la liberté et à la justice n’est pas la cupidité, la haine ou l’une des autres émotions ou défauts humains généralement imputés à de telles choses. Au lieu de cela, il s’agit d’une superstition omniprésente qui infecte l’esprit des personnes de toutes races, religions et nationalités, ce qui trompe des personnes décentes et bien intentionnées pour qu’elles soutiennent et préconisent la violence et l’oppression. Même sans rendre les êtres humains un peu plus sages ou vertueux, supprimer cette superstition éliminerait la grande majorité des injustices et des souffrances du monde.

Au lieu d’obéir aveuglément aux commandes, réfléchissez-y et demandez si ce que vous faites est juste. Avez-vous le droit moral de prendre les droits d’autrui? Appliquer même la plus petite quantité de pensée critique à quelque chose peut généralement amener les gens à ce qui est juste. Mais vous devez être prêt à vous regarder, à corriger vous-même vos erreurs et à assumer la responsabilité de vos propres actions. C’est exactement pourquoi la plupart des Américains ne le feront pas. Blâmer un virus et obéir aveuglément à la classe dirigeante et à ses fantassins est beaucoup plus facile que la pensée critique.

L’état policier et la tyrannie vous sont présentés par ceux qui sont prêts à suivre les ordres, quelle que soit la moralité du commandement. Les tyrans ne peuvent pas avoir de pouvoir sans des gens prêts à imposer la tyrannie. S’il n’y a pas de suiveurs de commande, il n’y a pas de commandes. »

https://www.zerohedge.com/political/it-wasnt-virus-crashed-economy-it-was-people-who-obeyed