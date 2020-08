Un mystère depuis des mois est de savoir comment tant de gouvernements dans tant d’endroits différents sur terre auraient pu adopter des politiques absurdes identiques ou très similaires, quel que soit le niveau de menace du virus, et sans preuves solides que les interventions avaient le moindre espoir d’être efficace.

En l’espace de deux semaines, les libertés traditionnelles ont été détruites dans presque tous les pays développés. Dans une tournure sérieusement bizarre, même les politiques les plus stupides se sont répliquées comme un virus dans un pays après l’autre.

Par exemple, vous ne pouvez pas essayer des vêtements dans un magasin au Texas ou à Melbourne, ou à Londres ou à Kalamazoo. Qu’est-ce que c’est que ça? Nous savons que le bogue COVID est le moins susceptible de vivresur les tissus sauf si j’en ai des symptômes, éternuez sur mon mouchoir et je le fourre dans votre bouche. Le tout est une dérive mysophobe ridicule, comme la plupart des règles sous lesquelles nous vivons.

Puis il y a eu la confusion intérieur / extérieur. Tout d’abord, tout le monde a été forcé à rentrer et les gens ont été arrêtés pour être à l’extérieur. Plus tard, une fois que les restaurants ont commencé à ouvrir, les gens n’étaient pas autorisés à entrer, alors les établissements de restauration se sont efforcés de rendre possible les repas en plein air. Sommes-nous censés croire que le virus a vécu à l’extérieur pendant un certain temps, puis s’est déplacé à l’intérieur?

Ou ces couvre-feux. Tant d’endroits les ont malgré une absence totale de preuves que la propagation du COVID préfère la nuit au jour. Je suppose que le vrai but est de mettre un terme aux réjouissances qui pourraient rassembler les gens de manière amusante? C’est comme si tous nos gouvernements avaient décidé le même jour que COVID se propage par le sourire et le plaisir, nous devons donc bannir les deux.

À Sydney et Los Angeles, ainsi qu’à Detroit et Miami, vous devez porter un masque lorsque vous vous promenez dans un restaurant mais pas lorsque vous êtes assis. Et cette règle des 6 pieds est également très suspecte. Cela semble impliquer que si vous vous rapprochez trop l’un de l’autre, le COVID apparaît spontanément. Au moins, les gens semblent le croire.

L’Australie, à sa manière, a même créé un slogan et un jingle pour l’accompagner. « Rester à l’écart nous maintient ensemble», Dit Orwell, je veux dire, Victoria.

Distance sociale! Ne soyez pas un épandeur silencieux! Même si la plus grande étude à ce jour a montré que «les cas asymptomatiques étaient les moins susceptibles d’infecter leurs contacts étroits». C’est-à-dire que cela n’a aucun sens.

Dans la plupart des endroits également, vous devez mettre en quarantaine deux semaines lorsque vous arrivez de loin, même s’il est rare que la période d’incubation du virus soit aussi longue. La période moyenne est peut-être de 6 jours , ce à quoi on peut s’attendre d’un coronavirus comme le rhume.

Oh, et dans les grands magasins, vous ne pouvez pas vaporiser de parfum pour l’essayer, car cela se propage sûrement COVID – non. Sauf qu’il n’y a pas la moindre preuve que cela soit vrai. Celui-ci semble complètement inventé, bien qu’il soit largement imposé.

La liste continue. Les interdictions de rassembler plus de 50 à l’extérieur et 25 à l’intérieur, les fermetures de gymnases à un moment où les gens ont besoin d’être en bonne santé, la fermeture des théâtres et des pistes de bowling mais le maintien ouvert des magasins à grande surface – ces politiques sont aussi omniprésentes qu’elles ne sont étayés par aucune science. Et nous le savons depuis de nombreux mois, depuis que l’effondrement médiatique de la semaine de relâche en Floride n’a abouti à aucun cas mortel contracté lors des festivités.

Le pire des cas est la fermeture d’écoles. Ils ont été fermés en même temps partout dans le monde, malgré les preuves disponibles depuis au moins janvier selon lesquelles la menace pour les enfants est presque nulle. Oui, ils reçoivent le COVID presque entièrement de manière asymptomatique, c’est-à-dire qu’ils ne tombent pas «malades» au sens ancien de ce terme. De plus, il est très peu probable qu’ils le transmettent aux adultes précisément parce qu’ils ne présentent pas de symptômes. Ceci est largement admis .

Pourtant, les gouvernements ont décidé de détruire la vie des enfants pendant une saison entière.

Et le timing de tout cela semble étrangement suspect. Tous ces pays et états ont mis en œuvre ce spectacle de clown obligatoire en même temps, que les cas soient partout ou nulle part.

Aux États-Unis, c’était fascinant à regarder. Les fermetures se sont produites dans tout le pays. Dans le Nord-Est, le virus s’était déjà largement répandu vers l’immunité collective. Le Sud s’est arrêté en même temps mais le virus n’était même pas là. Au moment où le virus est arrivé, la plupart des États du Sud avaient déjà rouvert. Le virus ne semble pas s’en soucier de toute façon .

Maintenant, en regardant cela, il est très facile d’aller au complot comme explication. Il y a probablement une main secrète au travail quelque part qui guide tout cela, la pensée va. Comment tant de gouvernements dans le monde peuvent-ils simultanément perdre leurs billes et abolir les libertés du peuple d’une manière aussi cruelle, tout en piétinant tous les droits de propriété et d’association?

J’ai tendance à résister aux grandes théories du complot sur ce sujet simplement parce que je doute sérieusement que les gouvernements soient assez intelligents pour les mettre en œuvre. D’après ce que je peux voir, ces gouverneurs et ces hommes d’État semblent inventer les choses dans une panique folle et rester avec eux juste pour faire semblant de savoir ce qu’ils font.

La théorie de Pete Earle sur l’ engagement au pot semble expliquer pourquoi la rigueur persiste même en l’absence de preuves qu’ils font quoi que ce soit pour supprimer le virus.

Mais comment expliquer l’imposition simultanée de tant de règles tout aussi ridicules dans tant de régions du globe?

Je vous invite à examiner une étude très intéressante publiée par la National Academy of Sciences:Expliquer la diffusion homogène des interventions non pharmaceutiques du COVID-19 dans des pays hétérogènes .

Un titre plus clair pourrait être: comment tant de gouvernements se sont comportés si stupidement à la fois. La théorie qu’ils avancent me semble très réaliste:Nous analysons l’adoption d’interventions non pharmaceutiques dans les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) au cours de la phase précoce de la pandémie de coronavirus 2019 (COVID-19). Compte tenu de la complexité associée aux décisions en matière de pandémie, les gouvernements sont confrontés au dilemme de savoir comment agir rapidement lorsque leurs processus décisionnels de base reposent sur des délibérations équilibrant des considérations politiques. Nos résultats montrent qu’en période de crise grave, les gouvernements suivent l’exemple des autres et fondent leurs décisions sur ce que font les autres pays. Les gouvernements des pays dotés d’une structure démocratique plus forte réagissent plus lentement face à la pandémie, mais sont plus sensibles à l’influence d’autres pays.Cela semble correspondre à ce que j’ai vu de façon anecdotique.

Ces types en charge sont pour la plupart des avocats spécialisés dans le bousculage des électeurs. Et les «autorités de santé publique» qui les conseillent peuvent obtenir des titres de compétences dans le domaine sans jamais avoir étudié la médecine beaucoup moins pratiquée. Alors, que font-ils? Ils copient les autres gouvernements pour dissimuler leur ignorance.

Comme le dit l’étude:Bien que notre article ne puisse pas juger de ce que serait un calendrier d’adoption « optimal » pour un pays, il découle de nos conclusions sur ce qui semble être une imitation internationale des adoptions d’intervention, que certains pays ont peut-être adopté des mesures restrictives plus tôt que nécessaire. Si tel est le cas, ces pays peuvent avoir supporté des coûts sociaux et économiques excessivement élevés et peuvent rencontrer des problèmes pour maintenir les restrictions aussi longtemps que nécessaire en raison de la fatigue du verrouillage.C’est-à-dire que les fermetures, les verrouillages et les mesures de rigueur imposées n’étaient pas de la science. C’était monkey see, monkey do. Les expériences de psychologie sociale sur la conformité aident à expliquer cela mieux que toute autre chose. Ils voient certains gouvernements faire des choses et décident de les faire aussi, afin de s’assurer qu’ils évitent les risques politiques, quel qu’en soit le coût.

Tout cela ne fait qu’augmenter le respect pour les gouvernements du monde entier qui n’ont pas fermé leurs portes, n’ont pas fermé leurs portes, n’ont pas fermé les écoles, n’ont pas mandaté les masques et n’ont pas poussé à perpétuité une danse kabuki folle de distanciation sociale. Je pense au Dakota du Sud, à la Suède, à Taiwan et à la Biélorussie. Il faut un niveau d’incrédulité inhabituel et rare pour éviter ce genre de mentalité de troupeau.

Pourquoi tant de gouvernements sont-ils devenus si fous à la fois, ignorant leurs propres lois, traditions et valeurs en matraquant leur propre peuple avec l’excuse de la science qui s’est avérée presque complètement fausse? Certaines personnes prétendent avoir conspiré, mais une réponse beaucoup plus simple pourrait être que, dans leur ignorance et leur stupeur, ils se sont copiés par peur.

Reproduit avec l’autorisation de l’ American Institute for Economic Research .

http://ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2020/august/24/governments-are-faking-it-and-copying-each-other/