Coronavirus : la folle ville de Nice détaille les mesures prises pour assurer la sécurité sanitaire dans les écoles lors de la rentrée sommaire. On est chez Estrosi, le maître trois points chez qui il fait bon se promener la nuit un quatorze juillet. Les niçois sont logés (sic) à la bonne enseigne, mais comme EUX AUSSI EN REDEMANDENT…

A une semaine de la rentrée scolaire, le maire de Nice, Christian Estrosi, a présenté, mardi 25 août, les règles sanitaires que la ville mettra en place pour assurer la sécurité des enfants et du personnel.

Publié le 25/08/2020 à 15h19 • Mis à jour le 25/08/2020 à 15h43

Le maire de Nice, Christian Estrosi détaille les mesures sanitaires qui seront mises en place dans le écoles de la ville pour la rentrée scolaire de septembre 2020 • © FTV / L.Bensaquen

Coronavirus oblige, les 30.000 écoliers niçois vont avoir une rentrée particulière. Mardi 1er septembre les rentrées se feront de manière échelonnées, afin d’éviter que tous les enfants arrivent en même temps, et le personnel sera masqué.

Si le port du masque est étendu aux écoliers de CM1 et CM2, Christian Estrosi annonce que deux masques en tissus seront fournis gratuitement par la ville de Nice aux 6.000 à 7.000 enfants concernés par cette mesure.



Le maire de Nice précise que les écoliers devront laver leurs mains à l’arrivée dans l’école mais également avant les repas et après être allés aux toilettes. De plus, à la cantine les repas seront servis à table et il ne leur sera quasiment pas possible de se déplacer dans le réfectoire.

Christian Estrosi demande également aux parents de faire preuve de civisme et de ne pas envoyer leurs enfants à l’école s’ils ont 38°C de fièvre ou s’ils présentent les symptômes du Covid-19.





La sécurité sanitaire en chiffres…

Pour cette rentrée scolaire du 1er septembre 2020, les 153 écoles publiques et 16 écoles privées sous contrat de Nice seront dotées de :

91 500 masques destinés aux personnels communaux, de l’Education Nationale et des écoles privées sous contrat

982 litres de gel hydroalcoolique

84 bidons de virucides de 5 litres pour les écoles maternelles

2.346 litres de savon pour le nettoyage des mains

