Horreurs du vaccin et des camps : un lecteur traditionaliste nous avertit sur le N.O.M. en marche. « Par conséquent, pour que nos sauvions nos âmes, nous devons refuser les vaccins et toutes sortes de puces dans le corps… Bayer-Monsanto est béni par le Vatican pour contrôler la population mondiale »

Le Vatican est riche, s’il voulait vraiment sauver les enfants, il abandonnerait ses richesses pour lutter contre la famine des enfants dans le monde

Des ingénieurs américains ont mis au point un marquage et une vaccination sous-cutanés encapsulés dans des nanoparticules. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/12/19/le-kenya-et-le-malawi-zones-test-pour-un-carnet-de-vaccination-injecte-sous-la-peau_6023461_3212.html

« Les Evêques catholiques aux USA ont mis en garde les catholiques contre le vaccin …. Mais le Pape pousse les catholiques à le prendre alors que des puces sont à l’intérieur des vaccins. Le Pape travaille donc à la mise en place du gouvernement mondial. (mais nous le savions déjà) . Par conséquent, pour que nos sauvions nos âmes, nous devons refuser les vaccins et toutes sortes de puces dans le corps. »

En sachant que bientôt la religion va devenir la religion mondiale dont le Faux Prophète à la charge de mettre en place afin de remettre l’Eglise aux mains de l’Antéchrist qui fera supprimer le sacrifice pendant 1290 jours, selon la prophétie du Prophète Daniel. près cette épreuve de la Tribulation de l’Antéchrist d’un peu moins de trois ans et demi

la mise en place de la domination mondiale par l’Antéchrist. Le Pape, faux prophète dont parle l’Apocalypse, suit ce plan préparé pour l’installation du Nouvel Ordre Mondial et prépare l’arrivée de l’Antéchrist. Je vous renvoie à la Salette : Rome deviendra le siège de l’Antéchrist

-Un éventuel vaccin contre le coronavirus devrait être mis à la disposition de tous, a déclaré François lors de l’audience générale du 19 août, faisant écho aux déclarations des politiciens et des milliardaires.

– Nous allons être contrôlés et nous allons avoir des restrictions si nous refusons le vaccin.

– L’engagement du Pape François pour la globalisation,

-L’engagement du Pape François envers les Nations Unies,

– L’engagement du Pape François envers des choses qui sont contraires à la protection de nos familles, de nos santés et de nos nations.

-Pour mettre en place un système marxiste et globaliste, il est nécessaire qu’ils puissent nous traquer en utilisation notre santé, d’où la vaccination programmée.

– Si vous n’entrer pas dans leur système, et que vous n’avez pas ce « passeport » qui comprend le faux vaccin contre le coronavirus, qu’ils sont en train de mettre en place, vous ne pourrez plus avoir accès aux écoles, peux-être aussi qu’il y a aura interdiction de se servir de notre permis de conduire… Tout ceci est actuellement en train d’être discuté ouvertement aux Nations Unies. Tout ceci est en lien avec le grand Reset… C’est la globalisation.

Révélation importante sur la Vaccination, 5g,

Ce conférencier, dans la vidéo, nous explique qu’il y a la pollution qui sera mise dans le sang et dans les veines de l’humanité en créant des infections et ayant créé ces infections volontairement, on créera des lois qui obligera la population à se faire donner des vaccins et dans ces vaccins, il y a tout ce qu’il faut pour qu’on puisse être contrôlé.

On introduira dans ces vaccins des cristaux liquides (ou des puces invisibles à l’oeil nu) qui se logement dans les cellules de votre cerveau qui deviendra un micro-récepteur à des champs électro-magnétique envoyés par des ondes ultrasoniques de très très basses fréquences et avec ces ondes à très basse fréquence, on pourra vous empêcher de penser.. On pourra faire de vous des zombies….

Cette photo (que vous verrez en cliquant sur le lien donné ci–dessus) montre que dans les antennes relais, des kits d’émission sont installés… Le gros processeur associé à la carte électronique ci-contre se nomme COV.19, comme vous pouvez le voir. Emission des signatures pathogènes électromagnétiques de virus…. Et votre cerveau va recevoir tout ceci si vous vous faites vacciner… puisque les vaccins contiennent des puces invisibles à l’oeil nu (nanotechnologie).

Des camps de concentration ont été construits par les Nations Unies (et pour la France ce sera les prisons ou hôpitaux psychiatriques) (regardez les photos des camps de concentration dans la vidéo ci-dessus).

Dans les camps de concentration seront reçus tous ceux qui ne voudront pas être d’accord avec la définition du nouveau « citoyen »…. En France également et d’autres pays aussi.

Dieu nous avait prévenu par l’intermédiaire de son prophète américain : John Leary. Il avait expliqué que si on n’entre pas en refuge, les hommes en noir (cf policiers) entreront chez vous de force pour vous emmener dans ces lieux pour vous tuer. On y est. La 5 G vient d’être installée. Tout est en place pour être conforme au Nouvel Ordre Mondial. Tout est en place pour accueillir l’Antéchrist qui se fera adorer et qui demandera à tout le monde de prendre sa marque : la puce (marque de la Bête).

Heureux ceux qui ont préparé des refuges tels que Dieu l’a demandé. Dieu a précisé que seuls ceux qui seront dans les refuges seront protégés, les autres seront tués.

Hier, je vous parlais du martyre qui attend l’humanité… Je réitère ce que j’ai dis en vous disant « Courage ».

Si vous vivez en état de grâce (c’est à dire dans l’observance stricte des commandements de Dieu, alors Dieu permettra que les anges vous conduisent à un refuge). Faites lui confiance. Pendant l’Avertissement qui est proche, Dieu va vous tout expliquer.

« Retirez les enfants de l’Ecole : Une directrice d’école a été mise au courant que suivant l’état sanitaire des brigades spéciales vont débarquer à la rentrée dans les écoles sans prévenir pour vacciner les élèves »

« Avec le vaccin contre le Coronavirus et la marque de la Bête, la puce dans le corps, l’Antéchrist, avec son pouvoir luciférien, pourra utiliser ces informations pour affecter votre tempérament, votre comportement, votre pensée, votre mémoire, etc… »

Les véritables dangers de la micro-puce sous cutanée et de son fonctionnement

Dr. Carrie Madej – Le vaccin contre le Coronavirus : Effrayant : il contient de nouvelles technologies

« Les démons sont au travail pour se préparer à leur bref règne sur la terre. Ils savent que leur temps est court et ils font tout ce qu’ils peuvent pour essayer de me voler des âmes… Après le bref règne de l’Antéchrist, J’apporterai Ma victoire sur ces méchants, comme Je les jetterai dans les flammes éternelles de l’enfer. Mes fidèles ont besoin d’être patients et de venir finalement à Mes refuges de protection. Après ma victoire, j’amènerai mes fidèles dans la paix et l’amour de mon ère de paix »

L’ONU est ses différents organismes y jouent une part non négligeable et le monde a été témoin de campagnes de « vaccination » massives dans les pays en voie de développement, sous les auspices de l’ONU, programmes qui se sont avérés être des campagnes de stérilisation massive des populations au moyen de vaccins hormonés induisant la stérilisation des femmes qui s’y soumettaient.https://resistance71.wordpress.com/2011/07/29/nouvel-ordre-mondial-et-famine-organisee-lonu-et-lempire-instigateurs-de-la-famine-en-afrique-de-lest/

Bayer-Monsanto béni par le Vatican pour contrôler la population mondiale

Bayer- Monsanto sont déjà soutenus par l’ONU et ont reçu les labels « Global Compact

l’ONU promeut l’avortement et la stérilisation via le planning familiale

le pape la marionnette de l’ONU

