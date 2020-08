Fin de son lon texte ;

C’est l’effacement complet des libertés personnelles, tout cela à cause d’une augmentation des cas qui s’est élevée à seulement 525 décès en Australie et 22 décès en Nouvelle-Zélande.

Je pense que la raison pour laquelle l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont été ciblées avec ce niveau de restrictions en premier lieu est qu’elles ont été presque entièrement désarmées et n’ont aucun moyen de se défendre contre les dépassements du gouvernement. Cela dit, je vois des signes que des mesures similaires seront également tentées aux États-Unis. Dans des États comme New York, il existe des programmes discrets pour mettre en place des points de contrôle Covid arrêtant et vérifiant les véhicules entrant dans l’État. C’est là que commencent les restrictions plus lourdes.

Premièrement, des points de contrôle seront établis au nom du maintien des personnes infectées hors d’un État ou d’une ville. Ensuite, ces mêmes points de contrôle seront utilisés pour empêcher les gens de quitter un état ou une ville. Ensuite, des points de contrôle seront mis en place au hasard pour tester les gens pour la fièvre ou les symptômes de maladie. Si on leur permet de continuer, la progression naturelle des points de contrôle est de terrifier la population pour qu’elle ne se déplace nulle part pour quelque raison que ce soit. Comme en Australie et en Nouvelle-Zélande, les gens seront effectivement emprisonnés chez eux. À ce stade, il sera plus facile d’adopter des lois ou des décrets punissant les personnes qui ont quitté leur domicile; ils se seront déjà habitués à être piégés chez eux de toute façon.

En outre, les élites et les mondialistes aux États-Unis appellent à des verrouillages durs pendant au moins six semaines, tout comme les verrouillages de niveau 4 en Australie. Le membre de la Réserve fédérale, Neel Kashkari, a récemment affirmé que les Américains épargnaient davantage et qu’ils devraient donc être soumis à des verrouillages stricts «parce qu’ils peuvent se le permettre».

La Virginie prévoit des vaccinations obligatoires contre Covid , même si les vaccins contre le SRAS comme les virus se sont avérés impossibles à développer dans le passé, et les vaccins précipités ont l’ habitude de nuire ou de tuer les gens plutôt que de les protéger. Mettez de côté la question selon laquelle donner au gouvernement le pouvoir de forcer les citoyens à injecter quoi que ce soit dans leur corps est immoral.

Et après? Camps Covid? Eh bien, oui, à moins que les Américains ne prennent une position ferme. Les grands médias suggèrent cette stratégie depuis des mois. Le Washington Post a applaudi l’utilisation de camps d’isolement forcé dans d’autres pays et demande pourquoi les États-Unis ne les ont pas encore utilisés au-delà des ports pour les voyageurs étrangers? La raison en est la suivante: de nombreux Américains n’accepteront pas de telles mesures et utiliseront la force en nature contre quiconque tentera de les enfermer à cause d’un virus qui constitue une menace modérée tout au plus pour un petit pourcentage de la population.

Cela dit, ne supposez pas que l’établissement ne l’essaiera pas ici. Elles vont. Soyez prêt quand ils le font. Regardez les actions dans des endroits comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande et demandez-vous, suis-je prêt à accepter cela? Et si oui, pour combien de temps? Parce que les globalistes veulent que ces restrictions deviennent la «nouvelle normalité». Ils ont l’intention que ce cauchemar dure pour toujours.

