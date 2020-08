26/08/2020

Révélation: L’enzyme nommée Luciférase est à l’origine du fonctionnement du système d’administration du vaccin de Bill Gates

Bill Gates construit quelque chose que nous appelons le système de vaccination par micro-aiguille à point quantique implantable chez l’homme, et il est composé de plusieurs choses.

Je voudrais attirer votre attention sur un élément, les micro-aiguilles à points quantiques qui administreront les vaccins, et sur une substance biochimique très, très unique qui fait que tout fonctionne. Si vous êtes debout pendant que vous lisez ceci, vous devriez peut-être vous asseoir.

Aujourd’hui, nous vous présentons la luciférase, une enzyme de bioluminescence dans un rayon infrarouge, qui est le produit chimique qui rendra la vaccination par points quantiques lisible grâce à une application spéciale pour appareil mobile.

C’est exact, l’enzyme qui va éclairer le système de vaccination par points quantiques humains implantables Bill Gates est appelée luciférase, c’est ce qui rend la vaccination lisible longtemps après que la victime ait été injectée. Luciférase.

Chaque jour qui passe, il devient plus clair et plus simple pour ceux d’entre nous qui sont des croyants de la bible que nous vivons dans une période très unique. Tellement unique, en fait, que nous pourrions bien être témoins de la constitution du royaume de l’Antéchrist et du système de la Marque de la Bête sous nos yeux. Veuillez noter que j’utilise le mot » pourrait » par excès de prudence lorsque j’écris des articles comme ceux-ci, mais lorsque je suis seul avec mes pensées, je suis complètement convaincu que c’est exactement là où nous sommes. 100%. Les sages doivent comprendre. Vous avez déjà entendu parler de Luciferase ?

Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu’au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés; les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l’intelligence comprendront. Daniel 12:9-10

Ces dernières semaines, nous vous avons présenté un projet de Bill Gates si complet qu’il est presque incroyable. Cette expression est un terme du vieil anglais qui signifie quelque chose de si incroyable qu’on ne peut presque pas y croire. Les camps de concentration nazis de l’Holocauste en sont un bon exemple. Lorsque les films de ce qui s’y est passé ont été mis en lumière, il était si étonnant qu’il était difficile de comprendre qu’une telle chose puisse arriver. Mais cela s’est produit. Et ce qui se passe actuellement, le système de l’Antéchrist, est tout aussi difficile à comprendre, mais nous y sommes.

Bill Gates est en train de construire quelque chose que nous appelons le système de vaccination par micro-aiguilles à points quantiques implantables chez l’homme, et il est composé de multiples choses. En son centre, nous avons le vaccin COVID-19 qu’il veut administrer à tous les humains sur terre, il y aura des micro-aiguilles à point quantique, une marque d’identification numérique de ID2020, et un dispositif implantable humain pour l’achat et la vente de monnaie cryptographique avec un numéro de brevet de #060606. L’identification numérique se présentera sous la forme d’un passeport d’immunité. Toutes ces choses, et toutes financées par un seul homme, Bill Gates, représentent au total pour le moins un étonnant précurseur du système du monde de la Marque de la Bête. C’est à tout le moins une estimation, poussée à sa fin logique, elle pourrait très bien être le véritable système de la Marque de la Bête.

Vous voulez voir ce que fait la Luciférase ? Jetez un coup d’œil.

Une dernière chose qui pourrait vous intéresser. Un membre de NTEB aux yeux perçants nommé Matt a pris notre phrase « Système d’administration de vaccins à micropoints quantiques implantables chez l’homme », et a supprimé le mot « humain » et devinez quoi ? La valeur numérique de cette phrase s’élève à 666, voyez par vous-même. Luciférase, souvenez-vous de ce mot.

Source: NTEB

