https://www.naturalnews.com/2020-08-27-democrats-concede-election-nancy-pelosi-no-debates-joe-biden-alzheimers.html

Tout ce que les démocrates ne peuvent pas contrôler, ils cherchent à détruire

Mais cela ne signifie pas que ce sera une rue facile pour l’Amérique. Les démocrates continueront d’essayer de brûler cette nation et d’intensifier leurs attaques meurtrières contre des innocents à travers le pays. Ils déchaîneront encore plus de «troupes de choc» BLM / Antifa pour provoquer un chaos de masse, des pillages, des incendies criminels et des fusillades dans les rues d’Amérique.

Les médias traîtres et complices continueront de prétendre que tous les terroristes de gauche sont «pour la plupart pacifiques» tout en vilipendant les patriotes qui tiennent bon et défendent la propriété privée et des vies innocentes.

Big Tech continuera à censurer toutes les voix pro-américaines tout en permettant à leurs propres plates-formes d’être ouvertement utilisées par des terroristes de gauche pour planifier et mener des attaques faisant des victimes massives dans les villes américaines (surveillez les bombardements qui commenceront bientôt).

Les démocrates font tout ce qui est en leur pouvoir pour transformer l’Amérique en un champ de bataille de mort massive et de chaos , et ils le font précisément parce qu’ils savent qu’ils ne peuvent pas gagner les élections .

Et tout ce que les démocrates ne peuvent pas contrôler, ils cherchent à détruire.

C’est leur système de valeurs fondamentales. C’est pourquoi ils sont appelés DEMONrats, car ils fonctionnent comme des démons et des rats. Même les rats ne tuent pas leurs propres bébés et ne brûlent pas leurs propres nids. Mais les démocrates le font. Ils ont moins d’intelligence que les rats des rues… et sont probablement moins humains que les rats, en y réfléchissant bien.

Tous ceux qui souhaitent préserver l’Amérique voteront pour le président Trump en novembre. Et il gagnera dans un glissement de terrain électoral.