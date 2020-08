Port du masque dans la rue : les Français sceptiques ? Depuis le 1er août, les maires et préfets ont le droit d’imposer le port du masque à l’extérieur. Après Lille, Nice, Bayonne, Toulouse, Biarritz, et La Rochelle, Paris est maintenant dans le collimateur : alors que la distanciation sociale a depuis longtemps été abandonnée par les usagers des transports en commun, Hidalgo a jugé «absolument indispensable» le port du masque dans la rue. Selon la question du jour du Figaro qui a mobilisé 165.900 lecteurs, environ 45% sont contre le port du masque dans la rue. Sur les réseaux sociaux, des Français hostiles au port du masque n’hésitent pas à créer des groupes et multiplier les messages et vidéos pour tenter de convaincre de l’absurdité, voire de l’inefficacité de cette protection. Plusieurs rassemblements ont également eu lieu à Berlin ainsi qu’en Californie pour manifester contre l’obligation du port du masque qui serait, selon eux, une atteinte à la liberté. En France, au sein des villes concernées par la mesure, le non-port du masque en extérieur est passible d’une amende allant de 135 à 3750 euros. Le masque ou la prune, il faut choisir.À LIRE AUSSI : Port du masque en extérieur: un choix bien plus politique que scientifique

Complications post-Covid : quand la maladie n’en finit pas. Bas les masques? Pour les victimes du coronavirus, assurément pas. Dans un entretien accordé au Figaro, le Pr Chantal Raherison-Semjen, présidente de la Société de pneumologie de langue française (SPLF) et chef de service de pneumologie CHU de Bordeaux, explique qu’avoir contracté le coronavirus impliquerait des «dommages alvéolaires» au niveau des poumons. La semaine dernière, c’est une étude allemande publiée dans la revue Jama Cardiology qui alertait de son côté sur les risques de complication au niveau du cœur : sur 100 patients, les chercheurs rapportent des inflammations du muscle cardiaque (myocarde) pour 60 d’entre eux et/ou du péricarde, l’enveloppe entourant le cœur. «Nous ne sommes plus face à une maladie infectieuse», souligne le Dr Benjamin Davido, infectiologue à l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches. «Le virus n’est plus présent dans l’organisme. Mais les vaisseaux endommagés n’ont pas été réparés. Ce qui expliquerait pourquoi les symptômes persistent.» Des séquelles liées au Covid-19 qui inquiètent, d’autant plus que la direction générale de la Santé (DGS) a indiqué que 3376 cas avaient été dépistés ce week-end, dont 556 en 24 heures, soit une moyenne de 1125 nouveaux cas par jour en trois jours.

https://www.lefigaro.fr/sciences/coronavirus-ce-qu-il-faut-savoir-cette-semaine-port-du-masque-dans-la-rue-et-peur-d-une-nouvelle-vague-20200806