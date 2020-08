Comprendre qu’avec « Paris », Raoult entend les hôpitaux de l’Assistance publique, mais aussi la politique sanitaire du gouvernement. Si on va plus loin, on peut extrapoler les chiffres de l’IHU Marseille à toute la France, qui a connu 30 000 morts du Covid-19, et se dire qu’il y a peut-être eu 15 000 morts de trop. Dans le même esprit, le Pr Perronne estimait que la France (comparativement à l’Allemagne) avait connu 25 000 morts de trop. Une accusation directe de la politique sanitaire choisie par le gouvernement.

« On ne connaît pas ce que peut devenir cette maladie, on n’en sait rien, ce qu’il faut c’est être armés pour répondre et pour répondre progressivement avec calme, avec optimisme, parce que le pessimisme tue les malades, c’est ce qu’on apprend ou qu’on apprenait en médecine, il faut toujours prendre la branche la plus optimiste parce que même il y a 2000 ans de ça Hippocrate disait ça, il faut commencer par calmer, rassurer les malades, leur donner de l’espoir, et c’est pas un crime de donner de l’espoir aux gens, quand on pense qu’il y a de l’espoir il faut le faire. »

Tout le contraire de la psychose imposée par la bande Buzyn-Lévy-Hirsch-Salomon-Véran-Delfraissy-Lacombe !

Le maire Michèle Rubirola prend alors la parole et vise de manière à peine détournée la politique de psychose gouvernementale qui a éteint la ville de Marseille :

« Je remercie Didier Raoult de nous avoir un peu exposé la situation sanitaire parce que je pense comme lui qu’il a raison : avant de faire peur il faut partir sur du factuel, il faut comprendre ce qui se passe et il faut arrêter de laisser libre cours à notre imagination et à notre peur parce que la peur n’est pas un bon moyen de changement et comme Didier Raoult, j’ai peur de la peur. »

Rubirola ne maîtrise pas encore la langue de bois experte des politiciens professionnels parisiens, mais le message est clair : Paris nous emmerde. Sous-entendu, une ville entière a été punie pour la fronde sanitaire du Pr Raoult, qui est devenue une fronde très politique, et qui peut être le point de départ d’une fronde nationale. Beaucoup de Français privés progressivement de leur liberté de mouvement, de parole et de pensée n’attendent que ça, et Macron le sait.

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Conference-de-presse-de-Raoult-Rubirola-c-est-Marseille-contre-Paris-60647

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Masques-partout-et-menaces-de-reconfinement-Jean-Castex-est-il-sain-d-esprit-60636.html