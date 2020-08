https://blogs.mediapart.fr/jean-paul-alonso-saintes/blog/151118/la-fin-de-lhumanite-commence-en-2030

Plusieurs scénarios catastrophiques envisagés par certains scientifiques sont plus que jamais d’actualité. L’astrophysicien Hubert Reeves en donne trois (1). Le premier est celui que nous vivons et qui semble inéluctable. La température augmentera de 3°C à 5°C. Des îles et des villes basses disparaissent déjà sous les océans, la faune et la flore migrent déjà vers le Nord, mais la majeure partie d’entre elle sera dans l’incapacité de s’adapter faute de temps et disparaîtra. La population humaine chutera parce qu’elle aura du mal à s’adapter et à s’approvisionner en eau potable et en nourriture (cause de l’inversion de la courbe de la population). Deuxième scénario, la température atteindrait 60 à 70°C et la vie reculera d’un milliard d’années, seules certaines algues et bactéries survivront. Comme il restera cinq milliards d’années de vie au soleil, on peut envisager un retour de l’homme, mais rien n’est sûr. Troisièmement, la température s’élèvera de plusieurs centaines de degrés, et toute vie sera anéantie. La vie reculera de quatre milliards d’années et le temps astronomique laissera encore moins de chance à la réapparition de l’homme sur terre. Notons, que le temps astronomique, qui provoque régulièrement les ères glacières (2), est trop long pour contrebalancer le réchauffement climatique en cours. La température moyenne de la Terre durant la dernière glaciation était bien de -5°C à celle d’aujourd’hui, le niveau des océans était alors de 120m plus bas qu’aujourd’hui. C’est dire les transformations occasionnées par les variations de température du climat de quelques degrés seulement.

JP Alonso

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Limites_%C3%A0_la_croissance