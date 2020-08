La destruction de l’économie est un aspect nécessaire du plan pour faire progresser la gouvernance mondiale. Plus il y a de personnes sans travail et dépendantes du gouvernement, cela signifie qu’elles seront beaucoup plus faciles à contrôler. Déjà, la pauvreté de masse est évidente, et avec la diminution des disponibilités alimentaires et tant de personnes incapables de subvenir aux besoins de leur famille, la famine parmi une grande partie de la population est certainement possible sinon probable. Ce sont des programmes recherchés par ceux de la classe dirigeante qui ont besoin d’une conformité totale afin de restructurer le système économique mondial. Cet effondrement économique à venir était imminent, mais il est maintenant poussé à grande vitesse afin d’utiliser cette peur du virus comme bouc émissaire pour une réinitialisation économique souhaitée.

Cet automne et cet hiver sont la période la plus importante pour ce pays, peut-être la période la plus importante de l’histoire. Si la conformité de masse se poursuit et si la dissidence d’un grand nombre d’Américains ne se manifeste pas, la vie telle que nous la connaissons pourrait prendre fin avant le printemps. La réinitialisation globale à ce moment-là pourrait avancer à un rythme tel qu’il serait presque impossible de s’arrêter. Ce serait une situation intenable, car une fois que cette réinitialisation est à la vitesse supérieure, et encore plus de personnes sont démunies, il sera beaucoup plus difficile de renverser ce complot totalitaire.

Avec plus de verrouillages, plus de quarantaine, plus d’isolement et plus de destruction de l’économie, le chômage atteindra des niveaux inouïs, provoquant encore plus de maladies, de décès et de tyrannie aux mains de l’État. De plus, plus il y aura de morts, plus les politiques deviendront draconiennes, et le carnage apporté par la réponse perverse à ce soi-disant virus ne faiblira pas, il ne fera qu’empirer. Imaginez un chômage de 50%, 60% ou plus? Imaginez pas de nourriture sur les étagères, et aucune capacité à soutenir ou nourrir vos familles? Imaginez l’enfer sur terre.

Tout cela conduit à un vaccin mondial obligatoire qui sera publié cet automne ou cet hiver. Si la plupart des masses s’alignent pour ce vaccin, ce qui semble maintenant possible, les effets résultants de ces toxines qui sont inconnues à l’heure actuelle auront déjà été mis en jeu à l’intérieur du corps de la plupart de la population. Quel mal cela apportera-t-il et sera-t-il irréversible?

À ce stade, le plan de gouvernance mondiale aura avancé et nous serions sur la bonne voie pour établir une société sans numéraire, tous les systèmes monétaires devenant numériques. Cela marquera la fin d’une ère qui a commencé avec la liberté, mais qui se terminera par la mort, la destruction, l’esclavage et la tyrannie. Cela ne peut pas être autorisé.