Les agressions sadiques commises par des créatures des ténèbres sur des chevaux en France me paraissent celui de l’achèvement d’un processus qui a pourri mon pays à mort, il me semble tristement complémentaire de l’incendie de Notre Dame, et aussi de l’infanticide légalisé. Un pays où les églises brûlent, où l’on assassine les bébés et où l’on torture les chevaux a perdu toute bénédiction. Que dire encore des viandards associant les massacres indignes qu’ils font de la faune sauvage avec leurs racines, alors qu’ils ne connaissent plus ni leurs traditions, ni leur folklore, ni leur foi, et je dirais même ni leur terre qu’ils surexploitent n’importe comment, ni leur bétail qu’ils font vivre dans des conditions concentrationnaires?

Je voudrais croire qu’un miracle sauvera la France et que la Russie ne suivra pas jusqu’au bout le même chemin. Un chemin de perdition qui fut très court mais me paraît tragiquement irrémédiable, un peu comme celui qui sépare la prostituée du coin de la rue de la communiante qu’elle fut, du moins dans les chansons de Fréhel, quand il y avait encore des communiantes et des petites filles. A tel point que me submerge un écoeurement indicible. Je survole toutes ces clameurs de détresses sans écho, de haine, d’indignation, et ces doctes commentaires, et ces mensonges éhontés qui trouvent toujours preneurs, ces justifications passionnées de ce qui est injustifiable, ces impudentes inversions accusatoires, et je n’ai plus envie de jouer. Ni de justifier ou d’expliquer mes propres positions, mes propres tâtonnements, d’autant plus que si je suis de plus en plus persuadée que notre monde du progrès et des lumières est un asile de fous, un bordel où l’on perd figure humaine, un abattoir, je ne peux souvent pas l’expliquer à des gens qui n’ont plus les récepteurs pour comprendre ce qui leur est arrivé et même, ne veulent surtout pas le savoir, car cette horreur est trop vertigineuse. Et puis, la laideur insensée, la vulgarité de notre quotidien sont devenues à beaucoup de gens absolument intrinsèques. Leur opposer des arguments n’a même plus de sens. C’est sauve qui peut. Et sauve qui tu peux, et qui le veut. La lumière ne peut rien pour les aveugles, à quoi bon leur allumer des cierges? Déjà, si l’on arrive à garder le sien allumé, on a bien de la chance….

https://chroniquesdepereslavl.blogspot.com/