Tous morts en 2030 ? Un peu de géopolitique brillante et silencieuse – par notre lecteur métaphysicien et futuriste Alexandre. Ne ratez pas le morceau, il est d’anthologie…

La Guerre des Néo-Gisements

En cette fin d’été 2020, tout semble se mettre en place pour la simultanéité de divers conflits. Il ne s’agit pas, à première vue, d’un seul et même conflit qui aurait plusieurs théâtres d’opérations, comme la Seconde Guerre Mondiale l’a été. Il s’agirait plutôt d’une grande foire à l’empoigne pour se saisir de tout ce qui a de la valeur, ou plutôt ce qui aura/prendra/gardera de la valeur lorsque la poussière retombera.

Pour décrire cette ambiance, il faudrait utiliser le langage cinématographique, comme cette scène dans “Zorba le Grec” où tout un village pille la maison d’une personne qui vient de décéder. En moins connu mais plus rigolo dans le genre grotesque, il y la scène de la mort de l’empereur des Skeksès dans “Dark Crystal” : https://www.youtube.com/watch?v=WVIrGONcCu4

Ainsi donc tout se met en place pour le moment où le gong va sonner. La liste des points de conflit est longue : Méditerranée orientale, Israël-Liban, Biélorussie, Est de la Syrie, Turquie en général, Mer de Chine, Ukraine, et j’en oublie forcément. Ce gong, qui va résonner si fort, est délicat à cerner. On pourrait commencer par identifier des acteurs.

Partie 1 – le désespoir frénétique de la faction globaliste

Avec la promesse officielle, et ingénue, par Hillary Clinton d’un conflit constitutionnel sinon d’une Guerre Civile aux Etats-Unis au lendemain de l’éléction présidentielle, il y a forcément un aspect “quand le chat est parti les souris dansent” : si les forces armées des Etats-Unis sont privées d’un commandement politique pour quelques mois, c’est le moment de purger un bon nombre de situations complexes et de couper des noeuds gordiens. Un exemple parmi d’autres serait un nouveau “moment criméen” mais cette fois-ci en Biélorussie, qui voterait rapidement pour un rattachement à la Russie. L’imagination ne manque pas, dans le cadre de cette réflexion.

Ce qui apparaît, toutefois, c’est que c’est le camp “Impérial” ou “Globaliste” (Parti Démocrate US + Union Européenne + Israël + supplétifs, notamment pétromonarchiques) qui a dernièrement fait avancer de nombreux pions, comme la révolution de couleur n°247 en Biélorussie ou l’explosion -malencontreuse- de sacs d’engrais subatomiques à Beyrouth, explosion à propos de laquelle on demanda aussitôt aux Français (??) de fournir des photos aériennes (??).

C’est comme si la faction globaliste voulait être sûre de grapiller encore quelques trucs ça et là avant d’être privée de sa composante étatsunienne. Car si Hillary Clinton met sa menace à exécution, les Etats-Unis n’en sortiront que durablement affaiblis, quelle que soit l’issue du conflit. La composante israëlienne semble être verte de trouille, peut-être moins à l’idée d’une attaque du Hezbollah qu’à une indisponibilité, même temporaire, du géant américain à l’abri duquel ce petit pays (d’une superficie inférieure à la région de Normandie) a pu faire tellement de choses discutables et discutées.

Quant à la composante unioeuropéenne, il ne lui reste plus que la Terreur du Masque-Covid pour écraser ses populations sous une chape de plomb parfaitement totalitaire, d’ailleurs assumée comme telle.

Dans le meilleur des cas, la faction globaliste se recroquevillerait alors autour de l’Union Européenne et surtout de son unique puissance nucléaire, la France, dont le destin est particulièrement tragique puisque sa force de frappe n’a pas garanti son indépendance mais au contraire en a fait la cause de son asservissement à des puissances étrangères.

Mais la destruction de l’économie mondiale par le prétexte du Covid dépasse le simple cadre géopolitique. Les souris ne dansent pas juste parce que les chats se chamaillent, elles s’affolent car le grenier est vide.

Partie 2 – ma petite théorie maison des Néogisements

Je me place dans la perspective de l’épuisement des ressources fossiles, annoncée en 1970 (!) par Dennis Meadows pour 2030, “following economic collapse” ( voir le graphique sur cette page : https://blogs.mediapart.fr/jean-paul-alonso-saintes/blog/151118/la-fin-de-lhumanite-commence-en-2030 ).

D’après l’Agence internationale de l’énergie (AIE), le pic pétrolier mondial a été atteint en 2006 ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Pic_p%C3%A9trolier ). Nous avons eu 14 ans de bonus avec l’exploitation des pétroles non conventionnels, qui n’ont jamais rapporté un centime, ce qui en soi illustre parfaitement que l’économie de marché est une fable pour les dupes puisque tout est géré de manière centrale, une véritable économie de guerre.

De ce fait, le conflit qui s’annonce est le dernier qui aura lieu avec des armes hautement technologiques, car ensuite il nous manquera la base industrielle et même cognitive pour entretenir celles qui survivraient. C’est aussi pour ce conflit que nous allons dépenser les stocks de pétrole et de raffinats qui se sont constitués depuis le mois de mars, et qui sont maintenant à ras-bords. Mais s’il y a un conflit, quel en sera l’enjeu ?

Si la Seconde Guerre Mondiale a été en partie une guerre pour le contrôle de gisements de ressources comme le pétrole, les métaux et matériaux stratégiques, les terres agricoles, tout cela est aujourd’hui différent. Les métaux et minerais ont été extraits, ils se trouvent maintenant à la surface. Les hydrocarbures ont été dépensés, mais une partie de leur énergie a été convertie, justement pour fondre les minerais et en faire des biens, comme les voitures, ordinateurs et autres objets qui forment notre quotidien, pour construire des ponts et des barrages, forer des tunnels, transformer la nature. Nous disposerons de beaucoup moins d’énergie désormais pour ce genre de choses.

Nous sommes aussi parvenus aux limites de l’innovation technologique, par exemple dans l’éléctronique ( https://www.youtube.com/watch?v=f-4hxNKvEY0&t=2m45s ) , ce qui fait que les ordinateurs que nous produirons dans les dix, cinquante ou cent ans à venir ne pourront pas être vraiment plus performants que ceux qui existent aujourd’hui, ceux que nous avons déjà entre les mains en ce moment.

Dans cette perspective économique et technologique, ce que nous possédons maintenant représente le gisement de ressources (de produits finis jusqu’aux matières premières) pour la suite de l’histoire de l’humanité, ce qui peut représenter un bon paquet d’années, avec de la chance. C’est en partie pour cela que ma conviction personnelle que l’on ne va pas gâcher des armes nucléaires qui représentent chacune l’équivalent de grands gisements d’énergie fossile, surtout si c’est pour détruire des objets et des ressources qui se trouvent aujourd’hui en quantités finies.

Du coup, le conflit qui s’annonce serait à la fois très localisé et conventionnel (le Lumpen-Volksturm-BLM-Antifa est armé de boucliers et de bâtons, pour l’instant) mais aussi simultané.

Partie 3 – un conflit de dépeuplement

L’épuisement des ressources entraîne inéluctablement celui de la population. Cette inéluctabilité lui confère paradoxalment une capacité à être anticipée. Pour citer le film “Ne nous fâchons pas” (1966) : “Je ne doute pas que vous présentiez [les faits] dans un ordre parfait, mais quel que soit cet ordre, je crains que vous aboutissiez inéluctablement à : Johnny dans le coffre [de la voiture]) ( https://www.youtube.com/watch?v=JHaSfJUR-Hw )

Quelles que soient donc les opérations de ce conflit, celui-ci ne s’arrêtera que lorsque le niveau de dépeuplement anticipé sera atteint. Les famines créant des déplacements massifs de population, même sans pétrole, on peut s’attendre à du remue-ménage, mais aussi à des solutions disons non-conventionnelles. Beyrouth a été à cet égard une annonce des plus claires, le Covid aussi.

Dans un dépeuplement idéal, si on peut formuler la chose ainsi, une séléction d’éléments importants ou rares parmi la population est effectuée, afin de perdre le moins de ressource humaine, littéralement. C’est la conclusion logique qu’offre le Docteur Folamour à la fin du film de Kubrick, reflétant les préoccupations bien réelles du “Continuity of Government”, qui paraît-il a joué un rôle dans le 11 Septembre et n’est donc pas désuet.

Or les organisations privées ou étatiques sont par trop corrompues pour pouvoir effectuer cette séléction, ce qui est là aussi très clairement présenté dans le très sous-estimé film “2012” de Roland Emmerich (2009), où les arches de Noé sont pleines de Carlos Ghosn, de Merkels et d’Obamas.

(Ce film a le grand mérite d’illustrer ce qu’est un “évenement inconcevable”, en utilisant le registre du grotesque. Lovecraft utilisait lui-même souvent le terme “grotesque” pour qualifier l’inconcevable).

C’est pourquoi il faut considérer que le dépeuplement ne sera pas idéal (ah là là !) et donc le hasard, le “désordre” (Copyright Philippe Grasset de dedefensa.org ) le plus grand est à craindre.

Ce qui nous amène à la question déterminante de la résilience de nos sociétés, et par exemple la patience immense qui a mené l’équipe de Poutine à créer une sorte d’âme russe en dépit de l’occidentalisation de sa culture. En France, en contraste, on a reçu le traitement Démocrate le plus pur, incluant la diversité obligatoire dans l’audiovisuel et la canonisation subite de la famille Traoré.

Compte-tenu des autres hypothèses avancées auparavant, on peut se demander si le destin des sociétés occidentales n’est donc pas de faillir puis de mourir, laissant derrière elles d’immenses Néogisements, richesses des siècles à venir pour d’autres peuples nécessairement reforgés par l’apocalypse.