« Le port du masque, en abaissant notre capacité respiratoire et en nous faisant respirer nos propres miasmes et bactéries, qui sont faits pour être évacués et non régurgités par notre appareil respiratoire, tuera plus que le virus comme l’a prédit le Pr. Toussaint.

Le Covid a été créé en trois phases, d’abord avec la manipulation d’un virus SARS-C dans un laboratoire à Hanoï en 2011 (labo français) qu’on a trafiqué ensuite avec une des souches du H1N1 en 2016 puis avec des séquences ARN du VIH dans le labo de Wuhan…

Ce sont des scientifiques français et chinois corrompus par les têtes pensantes de l’Agenda mondialiste 2020/2030 qui ont vendu les chauves-souris contaminées à un marchand d’animaux de Wuhan.

La diffusion planétaire du Covid-19 n’est pas une pandémie car une pandémie se définit par son nombre de morts atteignant au moins 10% des victimes or ce coronavirus n’a pour le moment tué que 0,03 % des habitants de cette planète et semble être sur le point de disparaitre un peu partout, 90% des positifs sont juste des gens guéris, très souvent ex-asymptomatiques, qui ont développés spécifiques pour contrer le virus.

Aujourd’hui ce n’est plus le virus le problème mais l’ingénierie sociale de nos gouvernants pour soumettre les peuples par le port du masque et le complot mondialiste à l’échelle planétaire où ont trempé bien entendu les lobbies pharmaceutiques, toutes ces saloperies d’organismes supranationaux ( achetés par les Bill Gates, Soros, le clan Rothschild, les familles Rockefeller et Morgan & Co) et 90% des dirigeants occidentaux dont en premier lieu l’infâme Macron qui est peut-être leur sbire le plus dangereux !!!

Leur but c’est de nous marquer à vie et nous transformer en zombies malades avec leurs vaccins contenant des séquences modificatrices de l’ADN humain, les fameuses particules traçantes, de l’ARN de chimpanzé, le VIH et des conservateurs dérivés du mercure extrêmement toxiques qui non seulement modifieront notre ADN, nous traceront à vie via la 5G et réduirons notre espérance moyenne de vie à cinq ou six ans une fois vaccinés et « pucés ». »