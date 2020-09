Vous êtes invité à regarder les vidéos du WEF. Alors que bon nombre d’intervenants a été intimidé par le risque d’être traités de conspirationnistes, toutes les modalités de la Nouvelle Société ont été finalisées. Les nouveaux maîtres de la planète ne discutent même pas des modalités du Big Reset avec les gouvernants. De fait, pour eux le monde est clivé entre les dieux milliardaires et le reste de l’humanité devenu au mieux des Ressources humaines, et au pire inutile.

Comment se débarrasser des peuples pour qu’ils ne gâchent pas tout à la dernière minute? Grande question! Faire peur puis venir offrir le Revenu Universel. Et cela pourrait bien marcher, mais pour combien de temps? Que demanderont les Nouveaux Maîtres en échange alors que les richesses des Etats leur appartiennent d’ores et déjà au travers de leur corporatisation et de l’endettement?

Liliane Held-Khawam