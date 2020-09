POPULATION

OPINION – Pas moins de 76% des Français se disent favorables à la généralisation dans toute la France du port du masque obligatoire, selon un sondage publié dimanche soir.

31 août 2020 08:51 – La rédaction de LCI

Une majorité de Français favorables au port du masque : c’est ce qui ressort d’un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro, publié dimanche. Ils sont en effet 76% à prôner le port de cet accessoire en extérieur dans toutes les villes de l’Hexagone, alors même que de plus en plus d’entre elles ont instauré la mesure ces derniers jours, à l’instar de Paris, Toulouse ou Bordeaux.

Des inquiétudes pour l’avenir

Dans le détail, 44% y sont « tout à fait favorables », et 32% « plutôt favorables », selon l’enquête. Parmi les opposants à cette mesure, 15% des Français se déclarent « plutôt opposés » à sa généralisation en extérieur partout, et 9% « tout à fait opposés ». Si le port du masque est majoritairement accepté, reste à savoir à quel prix : 78% des sondés auraient en effet souhaité que celui-ci soit gratuit pour tous les élèves, contrairement à ce qu’a annoncé le gouvernement.

