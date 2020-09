Sputnik : Donc si je vous comprends bien, la crise actuelle du coronavirus où les gens travaillent à domicile et font des conférences en ligne – ce n’est pas vraiment la technologie dont vous parlez ? Vous donnez une vision plus large sur tout ce sujet ?

Dimitri Orlov : Eh bien, la crise du coronavirus a été très utile à la technosphère en lui permettant de prendre plus de contrôle, de s’emparer du contrôle même. Parce que l’une des contraintes de la technosphère est d’accroître à jamais son contrôle sur nous, les humains. Elle n’aime pas les êtres vivants, elle préfère les robots et les machines. Elle préfère que les humains agissent comme des machines dans toute la mesure du possible, donc elle essaie de définir des fonctions techniques pour tout le monde et de faire en sorte que chacun suive certains protocoles. Et bien sûr, elle essaie de garder un œil sur tout le monde, de sorte que dès que quelqu’un sort du rang, une alarme se déclenche quelque part, et un technicien s’occupe du problème. Fondamentalement, pour la technosphère, les humains sont un problème technique à résoudre, et la façon de le résoudre est de remplacer les fonctions humaines par des fonctions automatisées – intelligence artificielle, robots, etc. Et le coronavirus, en obligeant les gens à garder une distance entre eux, et en s’appuyant sur les techniques de communication électronique plutôt que sur les contacts face à face, a permis à la technosphère de perturber au maximum les relations humaines, et de nous amener à nous comporter comme des robots dans la plus grande mesure possible, ce qui est une victoire pour elle.

Elle a donc saisi l’occasion offerte par un virus pas particulièrement mortel pour étendre sa sphère de contrôle.

Sputnik : M. Orlov, vous avez écrit dans votre nouveau livre “La plupart des gens sont satisfaits des produits de remplacement de haute technologie, des fours à micro-ondes, des smartphones, etc. Les appareils ont réduit l’écriture élégante à une insignifiance dépassée”. Donc, si je peux me permettre de me montrer assez naïf, quel est le problème alors ?

Dimitri Orlov : Eh bien, ces choses fonctionnent pendant un certain temps : un four à micro-ondes fonctionne pendant, disons, trois ou cinq ans, puis il cesse de fonctionner. Et ensuite, que faites-vous ? Vous sortez et vous en achetez un autre ? Et si vous n’avez pas d’argent ? Et s’ils ne fabriquent plus de fours à micro-ondes parce que les ressources pour en fabriquer sont épuisées ? Et si votre pays ne peut plus importer de fours à micro-ondes parce qu’il est fauché et que les pays exportateurs ne veulent pas vendre de fours à micro-ondes à crédit ? Dans ce cas, vous êtes coincé parce que vous avez oublié comment cuisiner et vous mourrez de faim. C’est le problème avec la technologie : c’est comme si vous montiez sur une échelle en découpant et en brûlant les barreaux de l’échelle qui se trouve en dessous de vous. Vous ne pouvez que monter, vous ne pouvez pas descendre. Tout ce que vous pouvez faire, c’est tomber et mourir.

Sputnik : Réponse intéressante ; merci beaucoup. Autre partie intéressante, vous écrivez : “Tout d’abord, la question de savoir ce qui est si efficace dans ces nouvelles installations n’est guère examinée…” Je vais le résumer un peu : en gros, ce que vous avez écrit me rappelle Rudy Dutschke. C’était un sociologue, un militant politique et un leader étudiant célèbre dans les années 60 en Allemagne de l’Ouest. Il a ensuite été abattu. Dans une ancienne interview à la télévision allemande, il a dit, en gros, que compte tenu des progrès technologiques, l’humanité ne devrait pas avoir à travailler. À l’avenir, les solutions techniques aideront l’humanité à accomplir des tâches et lui apporteront plus de temps libre. Ma question est la suivante : pourquoi cela n’a-t-il pas fonctionné ? Pourquoi cette promesse n’a-t-elle pas été tenue ?

Dimitri Orlov : Parce que le but de la technologie n’est pas de profiter aux humains, mais à la technosphère. La technosphère utilise les humains comme des pièces mobiles, en les payant le moins possible pour leurs services afin d’étendre son contrôle aussi rapidement et radicalement que possible. Il n’y a donc vraiment aucun espoir que nous puissions un jour gagner en liberté en élargissant notre utilisation de la technologie. Nous pouvons gagner une certaine liberté en limitant nos choix technologiques aux éléments essentiels que nous pouvons produire et entretenir nous-mêmes dans la plus grande mesure possible. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de suivre le programme et de nous attendre à ce qu’il fonctionne pour nous.

