Anniversaire : Tatiana rend hommage à Freddy Mercury, venu à la lumière un 5 septembre, mutant, éveilleur, gourou, génie et avatar ! Découvrez sa chanson sur Jésus à notre grand Zoroastre…

Entre les dates connues da la vie de Freddie Mercury le 5 septembre reste la fête de son anniversaire, le 74-eme cette fois… Après son départ à 1991 la rock-musique, la musique enchantée des groupes britanniques a cessé d’exister.

Qui était cet homme mystérieux à la voix étonnante ? On est d’accord avec une historienne russe qu’on ne sait rien sur lui, les biographies « officielles » nous font tourner en ronde autour de la presse jaune si méprisée par Freddie.

Alors nous voulions trouver des faits intéressants, beaux et lumineux, des particularités des goûts qui pouvaient jeter un jour sur sa personne ; nous voulions reconstituer l’atmosphère humaine, culturelle et artistique qui pouvait entourer notre chanteur en peu en marge du travail du rock-musicien.

Déjà ses amis et collaborateurs du groupe ne cessaient pas de répéter qu’il était une personne très discrète, modeste et extrêmement polie, et qu’on pouvait savoir très peu de sa vie privée. Rajoutons que les moindres dissentiments entre les quatre amis-musiciens étaient toujours réglés et adoucis avec humour par Freddie et toujours par lui.

Il y a des témoignages qui décrivent la générosité inconditionnelle du chanteur et sa volonté d’aider à n’importe quel moment même aux gens inconnus (au point d’acheter une maison pour celui qui n’avait pas de logement). On raconte que pendant le tournage de son clip « I Was Born To Love You » l’actrice principale a eu un accident, et c’était Freddie qui l’a mis dans la voiture et amené à l’hôpital où il restait avec elle pendant le traitement.

Avec des enfants : il y a un grand nombre des photos et des vidéos où le chanteur s’occupe des bébés, cause avec des gamins et se sent en général très à l’aise avec eux. N’oublions pas qu’il était deux fois parrain (au sens chrétien !) et il s’occupait vraiment de ses filleuls – le fils de Mary et le fils de son producteur et ingénieur du son allemand Reinhold Mack (qui travaillait aussi avec Electric Light Orchestra).

Au sujet de ces soirées « débauchées » on trouve que même son éternelle fiancée-épouse Mary témoigne qu’il adorait inviter et couvrir de cadeaux, mais au cours de la soirée il s’éloignait et presque toujours observait la joie de ses invités d’un coin caché et tranquille dans la « galerie des ménestrels ».

Un grand passionné du jardin japonais (et de la culture japonaise en générale) : ces collègues du groupe se souvenaient que pendant ses premières visites au Japon il se figeait devant les beautés des jardins japonais avec son appareil de photo pour mieux filmer leurs splendeurs et pour les reproduire dans le futur dans son propre jardin. Et encore un mot sur les fleurs : pendant des années, après les accords finals des concerts, Freddie jetait pour ses admirateurs des grands bouquets des œillets ou des roses rouges (les épines étaient soigneusement enlevées avant par les musiciens et leurs collaborateurs).

Un grand collectionneur d’art : une fameuse collection des timbres fut complétée par Freddie quand il était gamin. Une maison peut beaucoup raconter sur son maître : des vases, des miniatures et meubles japonaises, des tableaux de Renaissance, des portraits de l’époque victorienne sont posées avec goût et sans entassement dans sa grande mansion (on peut la voir sur les rares photos publiées au milieu des années 1990). L’ameublement de sa maison est classique, riche et à la fois modeste, on se transporte au milieu du XIXème siècle : des beaux tapis, des miroirs avec des cheminés, des immenses rideaux sur la géante fenêtre du salon de musique, la porcelaine de Dresde, des meubles superbes de Biedermeier, et un grand piano – un Steinway noir – couvert des photos des proches ; le noble bois des tables et l’argenterie filigranée…

Une belle collection des dessins de Salvador Dali et de Juan Miro complétait les beautés de cette maison qui est digne d’être un musée (peut-on espérer qu’un jour elle avec tous ses trésors sera ouverte à un public choisi ?…)

En étant collectionneur passionné, Freddie lui-même restait un bon dessinateur (par formation !). Ses sketches et portraits de la jeunesse en crayon impressionnent (magnifiques portraits de Liz Taylor, Paul McCartney, Cary Grant, Cliff Richard, Jimi Hendrix), comme la finesse du dessin des symboles du Queen créé par Freddie.

Les vêtements : il s’est toujours moqué de ses looks des années de sa jeunesse, en confirmant qui était l’homme de jean et de T-shirt (mais quelle impeccable élégance de ses smokings dans « Las palabras de amor », « Who wants to Live Forever » et avec Montserrat !).

En sport : sa forme physique impressionne (regardez les derniers vidéos et notez la souplesse et la vivacité !) – c’est la forme d’un athlète olympique (des centaines de concerts par an, et ce n’était pas un show statique). Les biographes citent entre les sports préférés de Freddie le sprint, la boxe, le criquet (?) – ou le hockey sur gazon, le ping-pong, l’épreuve combinée, le tennis, la natation. Sans oublier ses performances avec Royal Ballet (modestement il se présentait comme un maladroit, mais…).

En cinéma : on trouve dans les petits articles que Freddie était un fan de Marlene Dietrich, Marilyn Monroe, Marx Brothers ; qu’il évoquait Ginger Rogers et Cecil B. DeMille ; il aimait de regarder les films de Douglas Sirk, Billy Wilder, George Cukor et qu’il jamais ratait l’occasion de voir le dernier Kubrick (pensons à ses magnifiques clips avec les citations extraordinaires de Fritz Lang et George Méliès). L’analyse des clips de Queen mérite une étude spéciale ; remarquons que les tournages étaient exécutés souvent sous la direction pratiquement personnelle de Freddie (regardez les making-of des clips, celui de « I’m Going Slightly Mad »), mais son rêve c’était de créer des partitions entières pour le cinéma.

D’ailleurs le réalisateur de « Highlander » Russel Mulcahy adorait travailler avec Queen et Freddie (il était même logé dans sa maison et Freddie lui préparait le petit déjeuner !)

Un amateur des belles voix féminines : Aretha Franklin (voyez plusieurs chansons de Queen inspirées par les spirituals), Liza Minnelli et Montserrat Caballé : il allait souvent à l’opéra, et selon les sources c’étaient des œuvres de Verdi et de Vagner et des autres grands compositeurs (dans un article on trouve une note où Montserrat Caballé remarquait son jeu admirable du Chopin en piano). Dans son émouvante interview avec Freddie à Ibiza Montserrat souligne plusieurs fois le grand génie musical du chanteur (leur collaboration a donné un bel album raffiné et un projet de chanter ensemble « Le fantôme de l’opéra »).

Freddie Mercury toujours rêvait de travailler au théâtre pour créer des comédies musicales ; à la première occasion il collaborait avec Dave Clark pour le musical « Time » ; Clark espérait de voir une star capricieuse mais il était surpris de travailler avec un perfectionniste professionnel et toujours de bonne humeur ; Laurence Olivier qui travaillait pour le même projet aurait dit à Clark en écoutant pour la première fois la performance de Freddie : « Et maintenant mon cher garçon – voici un acteur ! »

La religion : on cite le Zoroastrisme entre autres en disant que le chanteur ou avait rompu avec sa religion ou était athée. En effet Freddie n’a jamais parlé de la religion dans les interviews, mais rappelons le postulat principal des zoroastriens : des bonnes pensées, des bonnes paroles, des bons actes. Et regardons les chansons – la bataille entre le bien et le mal est clairement désigné là-dedans et on a souvent des exemples de la cosmogonie zoroastrienne (My Fairy King, Seven Seas Of Rhye, The March Of The Black Queen, The White Queen etc.). Il ne faut pas oublier aussi l’enterrement du chanteur selon le rite de ses ancêtres

De l’autre côté – le parrain chrétien ? Et en compagnie de John Deacon – père de six enfants et tous dans l’école catholique ? Les chants chrétiens dans le choral à l’école (comme Roger Taylor d’ailleurs) ! Montserrat Caballé insistait que Freddie Mercury était un homme très croyant. David Bowie pendant le Tribute Concert priait pour l’âme de son ami et récitait agenouillé Notre Père. Les chansons-mêmes sont des prières qui appellent au Seigneur qui a sauvé des pécheurs (Lair, Great King Rat, Father to Son, Jesus, Mad the Swine).

Et comme un vrai mage venu d’orient avec l’étoile il nous crie dans sa chansons-prière :

Et alors je L’ai vu dans la foule,

Beaucoup de gens se pressaient autour de Lui,

Tous les mendiants poussaient des cris

Et des lépreux L’appelaient ;

Et un vieillard sans dire un mot

Le regardait fixement avec ses yeux.

Et puis un homme vint, se jeta devant Ses pieds ;

– Impur, – dit le lépreux en sonnant sa clochette ;

Il approcha Sa paume et Il toucha sa tête –

– Va-t’en maintenant, t’es un homme nouveau désormais.

Tout commença avec les trois sages hommes

Qui en suivant une étoile vinrent à Bethlehem

Et firent entendre sur la terre entière

Que le Chef des hommes était né.

Tous, nous allons voir le Seigneur Jésus…