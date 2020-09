http://bcs.fltr.ucl.ac.be/Virg/georg/georgiv.html

Nouvelle invocation à Mécène, au moment de chanter le miel et la vie des abeilles [4,1-7][4,1] Poursuivant mon oeuvre, je vais chanter le miel aérien, présent céleste : tourne encore tes regards, Mécène, de ce côté. Je t’offrirai en de petits objets un spectacle admirable : je te dirai les chefs magnanimes, et tour à tour les moeurs de la nation entière, ses passions, ses peuples, ses combats. Mince est le sujet, mais non mince la gloire, si des divinités jalouses laissent le poète chanter et si Apollon exauce ses voeux.

Situation des ruches [4,8-32]D’abord il faut chercher pour les abeilles un séjour et une habitation où les vents n’aient aucun accès [4,10] (car les vents les empêchent de porter leur butin chez elles), où ni les brebis ni les chevreaux pétulants ne bondissent sur les fleurs, où la génisse, errant dans la plaine, ne vienne point secouer la rosée et fouler les herbes naissantes. Loin aussi de leurs ruches onctueuses, les lézards bigarrés au dos écailleux, les guêpiers et autres oiseaux, Procné surtout qui porte sur sa poitrine l’empreinte de ses mains sanglantes. Car ces oiseaux ravagent tout aux environs et happent au vol les abeilles elles-mêmes, douce pâture pour leurs nids barbares.

Mais qu’il y ait là de limpides fontaines, des étangs verts de mousse, et un petit ruisseau fuyant parmi le gazon; [4,20] qu’un palmier ou un grand olivier sauvage donne de l’ombre à leur vestibule. Ainsi, lorsqu’au printemps, leur saison favorite, les nouveaux rois guideront pour la première fois les essaims, et que cette jeunesse s’ébattra hors des rayons, la rive voisine les invitera à s’abriter contre la chaleur, et l’arbre rencontré les retiendra sous son feuillage hospitalier. Au milieu de l’eau, soit qu’immobile elle dorme, soit qu’elle coule, jette en travers des troncs de saules et de grosses pierres, comme autant de ponts où elles puissent se poser et déployer leurs ailes au soleil d’été, si d’aventure, travailleuses attardées, elles ont été mouillées ou précipitées dans Neptune, par l’Eurus.

[4,30] Qu’alentour fleurissent le vert daphné, le serpolet au parfum pénétrant, et force sarriettes à l’odeur tenace, et que des touffes de violettes s’abreuvent à la fontaine qui les arrose.

Conditions qu’elles doivent remplir [4,33-50]Les ruches elles-mêmes, ou formées d’écorces creuses, ou tissées d’osier souple, doivent avoir d’étroites ouvertures : car, sous l’influence du froid, l’hiver condense le miel, et la chaleur le liquéfie et le fond. Les deux inconvénients sont pareillement à redouter pour les abeilles; et ce n’est pas sans raison qu’on les voit dans leurs demeures boucher à l’envi avec de la cire les fentes les plus menues, en enduire les bords du suc pétri des fleurs, [4,40] et recueillir et conserver pour cet usage une gomme plus onctueuse que la glu et que la poix de l’Ida de Phrygie. Souvent même, s’il faut en croire la renommée, elles se creusent des retraites souterraines pour tenir au chaud leur lare, et on en a trouvé logées dans les trous des pierres ponces et dans le creux d’un arbre miné.

Ne laisse pas néanmoins d’enduire d’une couche de terre grasse les fentes de leurs demeures, pour que la chaleur règne de toutes parts, et jette par-dessus quelques feuillages. Ne souffre point d’if dans leur voisinage; n’y fais pas, sur le feu, rougir des écrevisses; méfie-toi d’un marais profond, des émanations fétides d’un bourbier [4,50] et des roches sonores où l’écho répercute le son qui les frappe.