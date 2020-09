( Natural News ) C’était au-delà de l’étrange quand les principaux réseaux de médias ont commencé à attaquer un produit pharmaceutique, en particulier au milieu d’une pandémie. Quand les principaux réseaux médiatiques ont-ils déjà critiqué un médicament? Il s’avère que le médicament controversé est un médicament bon marché qui aide les cellules humaines à absorber le zinc afin que leur système immunitaire puisse se remettre des infections à coronavirus.

Le Dr Didier Raoult de France utilisait quelque chose d’aussi simple et bon marché que l’ hydroxychloroquine (HCQ) en combinaison avec du zinc et un antibiotique pour traiter avec succès les patients atteints de coronavirus. La nouvelle du succès de Raoult s’est répandue comme une traînée de poudre et le président américain Donald Trump a finalement promu le traitement, qui agit à la fois comme prophylactique et thérapeutique.

Mais peu importe le nombre de médecins qui traitent avec succès les patients atteints de coronavirus à l’aide de HCQ et de zinc. Peu importe ce que les gens font à la maison pour aider leur système immunitaire à traverser l’infection. Ce qui compte, ce sont les bénéfices des sociétés pharmaceutiques .

Il y a des dizaines de milliards de dollars en jeu si les médecins peuvent utiliser quelque chose d’aussi bon marché que le HCQ et le zinc pour soigner les patients. Gilead, le fabricant de Remdesivir, veut s’assurer que les médecins utilisent leur traitement de 5 jours contre le coronavirus, qui coûte 3000 dollars par patient. En comparaison, une dose générique de HCQ coûte entre 10 $ et 20 $.

Les études sur le remdesivir de Gilead sont épouvantables , montrant des événements indésirables pour 102 (66%) des 155 receveurs de remdesivir. Les événements indésirables ont été si horribles pour les patients atteints de remdesivir que 18 (12%) des patients ont dû être arrêtés du médicament. Comme leur drogue a échoué, Gilead est allé à la guerre avec un simple protocole de traitement qui a été travaillé.

La guerre désespérée de Gilead contre HCQ

Le premier emploi à succès sur HCQ est venu de l’étude du système hospitalier de l’Administration des anciens combattants. Un auteur de l’étude a reçu de nombreuses subventions de Gilead, et dans un cas, il a collecté près d’un quart de million de dollars auprès de la société pharmaceutique. Les failles de l’étude ont été rapidement exposées, alors que Gilead tentait d’influencer les résultats de l’étude.

Le prochain succès sur HCQ est venu de Surgisphere, qui a publié une méga-étude de 15 000 patients qui aurait compilé des données d’hôpitaux du monde entier. Les données, visant à discréditer HCQ, ont été publiées dans le prestigieux Lancet et New England Journal of Medicine. Après un examen plus approfondi, les données se sont avérées frauduleuses et l’étude a été retirée des revues, mais il était trop tard: l’étude a été utilisée pour restreindre l’utilisation ambulatoire de HCQ aux États-Unis, en Australie et dans la plupart des pays d’Europe.

Les rédacteurs en chef du Lancet ont déclaré que le plan de Surgisphere était une «fraude monumentale», mais il était alors trop tard. Ces mêmes éditeurs du Lancet avaient déjà fait tout leur possible pour faire pression sur l’Organisation mondiale de la santé pour qu’elle suspende tous les essais pour HCQ.

Même si le Dr Raoult, lui-même français, utilisait avec succès l’HCQ dans son protocole de traitement, la France a été l’un des premiers pays à restreindre sévèrement l’accès au médicament. Cette suppression du traitement s’est faite dans un système de médecine socialisée, censée protéger les patients des abus des sociétés pharmaceutiques. Le lobbying coordonné pour supprimer l’accès à un traitement vital est considéré comme un crime contre l’humanité. Le Dr Raoult s’est battu avec acharnement contre Gilead et a témoigné contre eux lors d’une réunion de l’Assemblée nationale française.

Depuis lors, les médecins du monde entier ont emboîté le pas et ont utilisé ce protocole de traitement simple. Un groupe de médecins américains a comparu en direct devant la Cour suprême pour témoigner de l’efficacité du HCQ, mais leurs réussites ont été immédiatement interdites par Facebook, dont les dirigeants sont apparemment impliqués dans l’escroquerie de Gilead. Néanmoins, les courageux médecins de première ligne font tout ce qu’ils peuvent pour faire savoir aux patients qu’il y a des médecins qui vont prescrire du HCQ.

Gilead contrôle le panel qui décide du traitement du coronavirus et a le candidat à la présidentielle Joe Biden dans sa poche arrière

Selon le NIH, huit des cinquante-cinq membres qui sont sur le panneau faisant des suggestions pour le traitement de covid-19, sont actuellement affiliés à Gilead. Au moins vingt-quatre autres membres du panel ont des associations passées avec cette société pharmaceutique dominatrice. Une société pharmaceutique qui non seulement commet des crimes contre l’humanité, restreint l’accès aux traitements qui fonctionnent et préconise des traitements coûteux qui nuisent à plus de personnes, mais qui continue également de contrôler qui a accès au traitement, tout en manipulant le type de traitement disponible et en supprimant tout. cela pourrait aider le système immunitaire des gens à se rétablir.

Gilead contrôle les deux partis politiques mais a trois fois plus d’influence financière sur la campagne Biden, selon les registres de dons de la campagne. Les hauts dirigeants de Gilead tenteront de se sauver de la prison en faisant campagne pour Joe Biden, qui exécutera joyeusement le complot de ses maîtres.

Les sources comprennent:

AmericanThinker.com

MedicineUncensored.com

PubMed.gov

AmericasFrontLineDoctorsSummit.com

https://www.naturalnews.com/2020-09-04-war-on-hydroxychloroquine-traced-to-gilead-remdesivir.html