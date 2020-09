Un article de la Columbia Journalism Review révèle que, pour contrôler le journalisme mondial, Bill Gates a transféré plus de 250 millions de dollars à la BBC, NPR, NBC, Al Jazeera, ProPublica , National Journal , The Guardian , le New York Times , Univision, Medium , the Financial Times , The Atlantic , Texas Tribune , Gannett, Washington Monthly , Le Monde , Center for Investigative Reporting, Pulitzer Center, National Press Foundation, International Center for Journalists, et une foule d’autres groupes. Pour cacher son influence, Gates a également canalisé des sommes inconnues via sous-subventions pour les contrats à d’autres organes de presse.

Ses pots-de-vin dans la presse ont porté leurs fruits. Pendant la pandémie, les médias achetés et en état de mort cérébrale ont traité Bill Gates comme un expert en santé publique, malgré son manque de formation médicale ou d’expérience en matière de réglementation.

Gates finance également une armée de vérificateurs de faits indépendants, y compris le Poynter Institute et Gannett – qui utilisent leurs plates-formes de vérification des faits pour «faire taire les détracteurs» et pour «démystifier» les «fausses théories du complot» et la «désinformation», des accusations que Gates a défendues et investi dans les puces biométriques , les systèmes d’identification des vaccins , la surveillance par satellite et les vaccins COVID .Vinyle américain No Bill …Acheter neuf 5,99 $(à partir de 05h21 HAE – Détails )

Les dons médiatiques de Gates, selon l’auteur du CJR Tim Schwab, signifient que « les reportages critiques sur la Fondation Gates sont rares ». La Fondation Bill et Melinda Gates a refusé plusieurs demandes d’entrevue du CJR et a refusé de divulguer combien d’argent elle avait versé aux journalistes.

En 2007, le LA Times a publié l’une des seules enquêtes critiques sur la Fondation Gates, révélant les participations de Gates dans des entreprises qui blessent des personnes que sa fondation prétend aider, comme les industries liées au travail des enfants. Le journaliste principal Charles Piller a déclaré : «Ils n’étaient pas disposés à répondre aux questions et ont pratiquement refusé de répondre de quelque manière que ce soit…»

L’enquête a montré comment le financement mondial de la santé de Gates a orienté le programme d’aide mondiale vers les objectifs personnels de Gates ( vaccins et cultures OGM ) et éloigné des questions telles que la préparation aux urgences pour répondre aux épidémies, comme la crise d’Ebola.

«Ils ont esquivé nos questions et cherché à saper notre couverture», déclare le journaliste indépendant Alex Park après avoir enquêté sur les efforts de vaccination contre la polio de la Fondation Gates.

