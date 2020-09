France pays du tiers-monde : Claude Janvier fait le point. On répète Sylvain : quand ils touchent le fond, ils creusent encore…

Situation économique : en 1992, la France était la 4e puissance économique mondiale. Elle sera 10e en 2024. Quel progrès ! L’industrie n’existe pratiquement plus. Du bradage d’Alstom, de l’atomisation d’ArcelorMittal, des projets de vente des centrales nucléaires, de la privatisation de la Poste, de la FDJ, des barrages, de l’ONF, des aéroports, de la vente de Souriau – spécialiste de l’interconnexion pour la défense -, de Latécoère, et de la vente imminente de l’entreprise Photonis – entreprise optronique militaire- aux USA, quel désert.

Faillites d’entreprises en masse à partir du 7 octobre à 9h00 !!

Et depuis l’hystérie confinatoire, la désertification s’intensifie. Voici une liste non-exhaustive du progrès économique “made in France” :



– Plus de 12 000 petits commerçants ont déposé le bilan depuis ce confinement inepte. (1)



– Les forains ne sont pas à la fête non plus. 90 % de CA perdu. 200 000 emplois menacés. (2)



– Les autocaristes, une profession en sursis. (3)



– Les boîtes de nuits à l’agonie. Terminé le plan drague, terminé la fièvre du samedi soir. Plus de 300 discothèques ont mis la clef sous la porte. (4)



– Les festivals de musique annulés. Perte entre 1,75 et 3,8 milliards d’euros en France. (5)



– Alinea – Ameublement – 2 000 salariés sur le carreau.



– La Halle – Chaussures et vêtements – 5 391 salariés sur la sellette.



– André – Chaussures – 600 salariés idem.



– Naf Naf – 1 170 salariés idem.



– Orchestra-Prémaman. 2 900 salariés idem.



– Camaïeu. 3 900 salariés idem.



– NexRadio TV, maison mère de BFM TV et RMC, prévoit de diviser par deux le recours aux intermittents, pigistes et consultants.

– RMC Sport News. Arrêt définitif.

– Radio France. Suppression de 250 postes.

– Renault. Suppression de 15 000 emplois dans le monde, dont 4 600 en France. (6)

– Disneyland Paris. Fin de contrat de 350 intermittents, artistes et techniciens. (7)

Selon La Tribune, près de 3 000 dirigeants interrogés entre le 5 et le 12 mai, envisagent de licencier. Un hôtel et un restaurant sur trois et une entreprise sur deux annoncent des problèmes de trésorerie. (8)

Plan massif de licenciement chez Airbnb. 1 900 salariés au chômage. Rolls-Royce dévisse dans la division aéronautique, 2 600 salariés dehors en Grande-Bretagne, 3 000 et 5 000 emplois pourraient être concernés dans les prochaines années en France. (9)

Sombre est l’horizon.

Situation sanitaire : je ne vais pas commenter une fois de plus la situation catastrophique des hôpitaux publics, sous équipés, sous budgétés, mais en revanche peuplés d’un personnel administratif en hausse, qui ne sert trop souvent qu’a compliquer les dossiers alors que le personnel soignant est surchargé.

Se soigner en France est une gageure. 7 Français sur 10 y ont déjà renoncé. – Previssima 11 avril 2018* -. En cause, l’accès aux soins difficile, délai d’attente à rallonge, prise de rendez-vous compliqué, difficultés financières, refus des médecins de prendre des nouveaux patients… 88 % des personnes n’ont pas de complémentaire santé. Le meilleur système de soins dans le monde a du plomb dans l’aile.

https://www.businessbourse.com/2020/09/07/la-france-en-passe-detre-un-pays-sous-developpee/