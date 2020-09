Le coronavirus a muté, il est devenu un virus politique. Le port du masque n’est donc pas un acte sanitaire légitime, mais un acte politique autoritaire et injustifié. Si cette autoritarisme perdure et augmente, il sera perçu comme une tyrannie pour ses victimes. La réaction dans le cas d’une résistance ultra minoritaire – donc anormale – sera violente, si elle s’obstine à vivre dans cette communauté nationale, dont elle finira par vomir leurs nouvelles valeurs et croyances. Une autre solution moins brutale, consisterait à quitter cette communauté nationale, devenue abjecte aux yeux de ces « déviants », afin de constituer une communauté duale, qui serait basée sur des valeurs et des croyances différentes. Soit la grande majorité soumise les emportera dans le tourbillon de sa folie autodestructrice, soit les écœurés de ce régime politique mortifère la quitteront préventivement. Il s’agirait donc concrètement de repeupler une commune de France à l’abandon, en résiliant le contrat social existant, et en déménageant de chez soi. Pour éviter les mauvaises surprises, sa reconstruction devrait être planifiée virtuellement. Par exemple, les maisons et logements à vendre et à louer, dans la commune unetelle, majoritairement désertée, se ferait d’ abord en virtuel, comme dans un téléthon, et avec des promesses à tenir. Afin de partir sur des bases saines et solides, la démocratie direct y régnerait, et la vie économique dans cette nouvelle communauté, y serait « sans argent » et « gratuite » (droit d’usage direct).