https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/09/07/la-dictature-des-gafam-est-deja-en-place-lhk/#more-75725

Le transfert de prérogatives régaliennes vers ces sociétés technologiques est tel qu’elles sont en voie de dénier l’utilité des professions réglementées, voire de la justice elle-même. En Estonie, la fonction de juge pourrait être remplacée par un juge robot qui serait autonome dans la gestion des délits mineurs de valeur inférieure à 7’000euros. La France s’essaie à la justice prédictive, et les tests ne sont pas concluants. Quant à la blockchain, elle ambitionne de supprimer le tiers de confiance. Les algorithmes sont supposés remplacer les interventions humaines dans le cadre des métiers les plus sensibles.

Le secteur de la santé devrait subir le même traitement de numérisation, et de gestion à distance par des algorithmes et des processus d’automatisation. La dématérialisation des dossiers médicaux avance à un rythme soutenu avec ou sans l’accord des patients. En Suisse, c’est la Poste avec sa plateforme de santé numérique E-Health qui se diversifie dans le support à la santé. La France suit le mouvement. Des services de téléconsultations sont au programme de la société Doctolib. Celle-ci est soutenue par Bpifrance, et a pu lever des fonds pour 150 millions d’euros. Ces projets non éthiques et impopulaires se font dans le secret à l’insu des populations qui seront un jour mises au pied du mur. Le comment de la chose reste à découvrir…