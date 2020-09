Olivier : « Référent Covid » : un métier d’avenir ! Vous pouvez aussi viser le poste de « référent masque » si vous avez un peu moins d’ambition… Mais ce sont deux postes enviables, sans doute les derniers à disparaître avant la mise en liquidation des entreprises…

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/09/07/referent-covid-un-metier-davenir/

Et si vous deveniez le référent Covid-19 de votre entreprise ? La crise sanitaire liée au Coronavirus a fait émerger un nouveau métier dans les entreprises : le référent Covid. Initialement prévu dans les entreprises du BTP, il apparaît aujourd’hui nécessaire d’élargir le poste de référent Covid pour assurer la protection des salariés. Qu’est-ce qu’un référent Covid en entreprise ? Comment est-il désigné ? Quel est son rôle ? Grâce à notre article, cette nouvelle fonction n’aura plus aucun secret pour vous.

Quelle fiche de poste pour le référent Covid ?

Les objectifs du référent Covid en entreprise sont clairs et précis :

Il est en charge de la sécurité sanitaire des salariés.

Il doit veiller au respect des gestes barrière au travail et des protocoles mis en place au sein de la société.

Il est l’interlocuteur privilégié des salariés sur les thématiques sanitaires, en coopération avec les ressources humaines, les membres du CSE, le service de santé au travail.

Pour atteindre ses objectifs, il peut, par exemple, organiser le sens de circulation dans l’entreprise, former les salariés aux règles d’hygiène pour se protéger du Coronavirus, répondre aux différentes questions et craintes que pourraient avoir les collaborateurs sur la gestion des protocoles par l’entreprise, gérer les éventuels problèmes qui pourraient surgir lors de leurs mises en place, informer, et vérifier que les mesures ont bien été expliquées aux salariés…

https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-carriere/quest-ce-quun-referent-covid-en-entreprise