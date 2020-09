Bonne nouvelle : Microsoft remplace tous ses journalistes par des robots. Etait-ce nécessaire ? Les humains ne sont-ils pas déjà robotisés par la connerie et par le virus ? Le virus va fantastiquement accélérer le grand remplacement des êtres humains – et leur extermination. Le Grand Remplacement va se se produire avec un Grand consentement…

Les fantasmes et cauchemars sur des intelligences artificielles ou des robots qui pourraient remplacer les travailleurs humains existent depuis des années. Ils sont devenus un peu plus réalités avec la pandémie de coronavirus car des robots ont été plus facilement acceptés et utilisés, remplaçant certains employés pour effectuer des tâches de façon plus rapide, sans risque de tomber malades et de façon plus rentable. On se rapproche un peu plus d’une société automatisée aujourd’hui avec l’annonce de Microsoft qui va remplacer les journalistes et autres employés en charge des informations sur MSN.com par des algorithmes.



Les actualités du site Web MSN seront générées par une IA



À partir du mois de juillet, si vous cherchez des actualités dans les pages d’accueil du site Web MSN et du navigateur Edge, vous ne trouverez plus de reportages produits par des journalistes car ils seront remplacés par des textes, produits automatiquement par un logiciel d’intelligence artificielle. Microsoft a décidé de cesser d’employer des humains pour sélectionner, éditer et organiser des articles de presse sur ses pages d’accueil. Lors du lancement de MSN News en 2018, Microsoft avait déclaré employer plus de 800 personnes dans 50 bureaux différents, pour éditer et publier le contenu d’information de ses sites Internet. On ne sait pas combien de salariés sont affectés par cette mesure, mais Business Insider a évoqué 50 suppressions d’emplois aux Etats-Unis.

http://www.francesoir.fr/societe-economie/microsoft-remplace-tous-ses-journalistes-msn-par-des-robots