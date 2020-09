Triomphe suédois et abrutissement (endurcissement biblique) des pays catholiques : la presse libre fait le poing. Les vikings ont vaincu le virus sans confinement ni masque ! Gageons que cela rendra nos geôliers plus enragés en France et en Espagne. Abolition du cash en Italie (Maurizio).

La Suède est proche de la victoire sur le coronavirus; sans jamais de verrouillage ou de masque

Alors que le reste de l’Europe et le monde restent sous l’emprise de règles draconiennes et de la menace de nouveaux verrouillages, la Suède, qui a permis à ses citoyens de rester libres pendant toute la pandémie, a quasiment déclaré sa victoire sur le coronavirus.

Le pays a maintenant l'un des taux d'infection les plus bas de la planète, et il est difficile de ne pas admirer comment il a géré l'année dernière, sans verrouillage strict ni règles de masque facial obligatoires. Tous les commerces, écoles et lieux publics sont restés ouverts en Suède pendant toute la durée.

«La Suède est passée du pays avec le plus d’infections en Europe au pays le plus sûr», a commenté l’épidémiologiste suédois Dr Anders Tegnell au journal italien Corriere della Sera.

«Ce que nous voyons maintenant, c’est que la politique durable pourrait être plus lente à obtenir des résultats, mais elle finira par obtenir des résultats » , a précisé Tegnell.

Tegnell avait précédemment averti qu’encourager les gens à porter des masques faciaux était «très dangereux» car cela donne un faux sentiment de sécurité mais ne freine pas efficacement la propagation du virus.

« Les découvertes qui ont été produites à travers les masques faciaux sont étonnamment faibles, même si tant de personnes dans le monde les portent », a exhorté Tengell.

La semaine dernière, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a confirmé la baisse du taux d’infection en Suède, avec seulement 12 cas par million, contre 18 au Danemark voisin et 14 en Norvège voisine.

Au plus fort de l’épidémie, la Suède enregistrait 108 nouvelles infections par million de personnes, alors qu’elle poursuivait une stratégie «d’immunité collective».

Les chiffres montrent également que sur 2500 personnes sélectionnées et testées au hasard en Suède, aucune n’a été testée positive, contre 0,9% en avril et 0,3% en mai.

«Nous interprétons cela comme signifiant qu’il n’y a actuellement pas d’infection généralisée parmi les personnes qui ne présentent pas de symptômes», a déclaré Karin Tegmark , directrice adjointe de l’Agence de santé publique de Suède.

Comparé au reste de l’Europe, le taux de mortalité de la Suède se situe quelque part au milieu. Cependant, les officiels sont convaincus qu’en jouant le long match, cela s’améliorera considérablement.

