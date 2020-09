Centre of Global Consciousness, Canada

Titre: Dépeuplement par vaccination: la solution finale

Résumé :

Après sept décennies de contrôle de la population en subvertissant chimiquement et secrètement la reproduction humaine avec des perturbateurs endocriniens, la moitié du monde a atteint la dernière étape du programme de transition démographique / dépopulation, caractérisé par des pyramides des âges inversées, a par trop de personnes âgées et pas assez de jeunes pour supporter le fardeau de la vieillesse et par un âge médian supérieur à 40 ans. En réponse à cette situation démographique non durable, les gouvernements et le système des Nations Unies ont lancé un programme de dépeuplement rapide grâce à des vaccinations obligatoires et ont déclenché un laboratoire pneumococcique en Chine et le propage dans le monde entier afin d’avoir le prétexte nécessaire pour forcer les adultes à vacciner à travers le monde avec des vaccins cancérigènes conçus pour ramener la population mondiale à la durabilité, mais prétendument administrés pour protéger la santé publique. D’ici 2023, la grande majorité des adultes auront été infectés par le cancer et 80% de la population mondiale mourra du cancer au cours des prochaines décennies, comme prévu par nos propres gouvernements et l’Organisation mondiale de la santé des Nations Unies. On espère que grâce à ce génocide mondial artificiel qui tuera prématurément au moins la moitié de la population mondiale, la civilisation humaine atteindra une structure démographique stable et durable.

Biographie:

Kevin Galalae est la première autorité indépendante au monde sur l’axe dépeuplement / mondialisation autour

duquel le système international tourne depuis la création des Nations Unies en 1945. Il est le fondateur

et directeur du Center of Global Consciousness, the People’s Protection Force, OM, et Freedom in

Education, quatre ONG de portée mondiale axées sur la réforme du système international. C’est un historien et

un activiste politique qui a publié dix livres sur la géopolitique et des centaines d’articles et qui a changé de politique à la fois au niveau national et international.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ursula_von_der_Leyen