Dans tous lespays où il a régné, où il règne encore,

la femme est la plus malheureuse créature qu’il y ait

sous le ciel. Esclave-née, bête de somme, battue,

vendue, outragée de toute manière, accablée des plus

rudes travaux, son histoire *ne peut s’écrire qu’avec

des larmes, du sang et de la boue. Pourquoi cet

acharnement du Dragon contre l’être le plus faible, et

dont il semble par conséquent avoir moins à craindre?

D’où vient cette prédilection à choisir la femme, et

surtout la jeune fille; pour médium, pour organe de

ses mensonges, pour instrument de ses manifestations ridicules ou coupables (2)? Nous n’en saurions

douter, c’est une vengeance du Dragon.

Dans la femme, dans la vierge surtout, il voit

Marie. Il voit celle qui doit lui écraser la tête; et, à

tout prix, il veut torturer la femme, l’avilir, la dégrader , soit pour se venger de sa défaite, soit pour

empêcher le monde de croire à l’incomparable dignité

de la femme, et ébranler ainsi jusque dans ses fondements le dogme de l’Incarnation : Persecutus est

mulierem (3).

A ce compte, ne semble-t-ilpas que c’est l’homme,

et non la femme, qui devrait avoir la préférence dans

la haine de Satan? Car enfin, ce n’est pas la femme,

mais l’homme-Dieu qui a détruit l’empire du démon.

Sans doute, le vainqueur du Dragon est le fils de la

femme; mais il est vrai aussi que sans la femme, sans

Marie, ce vainqueur n’aurait pas existé, et que Satan

continuerait paisiblement d’être, ce qu’il fut autrefois,

le Dieu et le roi de ce monde. L’observation est d’autant plus juste, que le vainqueur de Satan n’est pa s

venu de l’homme, mais de la femme, sans aucune participation de l’homme.

C’est donc à juste titre que le Dragon s’en prend

de sa défaite, non à l’homme, mais à la femme. C’est

donc à juste titre que Dieu même lui annonça que la

femme, et non pas l’homme, lui écraserait la tête.