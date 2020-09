Le maire écolo-socialiste de Lyon élu en juin dernier accable le tour de France qui doit passer dans sa ville, le jugeant « polluant et machiste ». Polluant, ce phénomène de société qui fait la promotion du vélo? Machiste, davantage que les autres compétitions sportives non-mixtes, foot, rugby, etc? En vérité, à travers ces paroles, c’est l’idéologie à la mode, l’idéologie dominante dans le monde occidental qui s’exprime dans sa quintessence. La logique de la table rase est à l’oeuvre. Le tour de France donne l’image même de la « France moisie » comme ils disent. Depuis 120 ans, il est à leurs yeux fondamentalement franchouillard et incarne tout ce qu’ils haïssent jusqu’au vomissement: le « mâle blanc » et la populace, la vile multitude populaire de la France profonde agglomérée le long des routes et des ronds points pour regarder passer ses héros. Le son même de « France » dans « tour de France » est maudit. Ceux qui vomissent le tour de France sont aussi ceux qui fustigent « le gars qui roule au diesel en fumant des clopes », « le Gaulois réfractaire », « ceux qui ne sont rien », « ne peuvent même pas se payer un costume », les « sans dents » ou les « fainéants » qui n’ont qu’à « changer de trottoir pour trouver du boulot », les mêmes qui veulent « limiter nos naissances pour nous permettre de mieux accueillir les migrants qui frappent à nos porte » (M. Cauchet). C’est plus fort qu’eux: imbibés jusqu’à la moelle de l’idéologie de la table rase, de la haine de soi et de la repentance, ils veulent éradiquer tout ce qui leur fait penser à l’image d’une France traditionnelle qui leur donne littéralement envie de vomir. Bravo aux courageux électeurs qui, par leur abstentionnisme massif (60%) ou leur naïveté puérile, ont porté au pouvoir, sur le plan national ou dans nos grandes villes ces professionnels du mépris et du nihilisme aux cerveaux imbibés d’idéologie. Sous une apparence d’angélisme, ils reflètent l’hystérisation et la poussée aux extrêmes (gauche et droite) du débat politique français. J’ajouterais que s’attaquer au tour de France de septembre, au tour de France moribond, victime du covid-19, qui n’intéresse absolument personne, c’est tirer sur une ambulance et s’offrir une vertu à peu de risque. La lâcheté fait partie du lot.

Maxime TANDONNET

