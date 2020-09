Oxfam a recensé, en s’appuyant sur une base de données financières, 32 multinationales qui devraient voir leur bénéfices progresser de façon « spectaculaire » cette année : elles devraient cumuler, selon l’ONG, « 109 milliards de dollars de plus que leur bénéfice moyen réalisé au cours des quatre années précédentes ».

Parmi ces groupes figurent les géants technologiques américains Microsoft (environ 19 milliards de dollars de profit supplémentaire), Facebook (7 milliards), Google (7 milliards), Amazon (6,5 milliards) et Apple (6 milliards).

« Une large partie de ces bénéfices a été reversée à de riches actionnaires, alimentant les inégalités mondiales », déplore également Oxfam. Les 25 milliardaires les plus riches du monde ont vu leur richesse cumulée « augmenter de 255 milliards de dollars » entre mi-mars et fin mai, selon l’ONG.

Le patron d’Amazon, Jeff Bezos, a dépassé la barre des 200 milliards de dollars de patrimoine le 26 août selon Bloomberg. En huit mois, il en a amassé plus de 87, établissant un nouveau record. Il a bénéficié des excellents chiffres d’Amazon, boostés par la pandémie.

Oxfam demande ainsi aux gouvernements de « taxer les entreprises qui ont réalisé des bénéfices exceptionnels pendant la crise » et de prendre « des mesures en faveur d’un partage plus équitable des richesses et des pouvoirs au sein des entreprises ».