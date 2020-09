Sauf qu’un peu plus tard, alors que Zingaretti s’éloigne en savourant le moment de triomphe, voilà qu’arrive le directeur de Spallanzani, Francesco Vaia. Lui aussi fait des déclarations qui constituent une véritable bombe, mais qui sont pour la plupart ignorées par les médias.

Ce que dit le directeur de l’hôpital, c’est que le vaccin a en fait besoin de nouvelles phases d’expérimentation sur l’homme, mais il y a un gros problème: il n’y a pas de malades sur lesquels faire des tests. Il n’y a pas de cas. Les mots du directeur sont très clairs: « En Italie – au-delà de ce qui est dit – à ce stade, il n’y a pas de telle catastrophe, nous n’avons pas tous ces patients et ces malades ».

Bref, ce que disent depuis quelque temps les médecins en quête de vérité, qui tentent presque désespérément de faire savoir au public que l’épidémie est terminée, est confirmé haut et fort par le même hôpital Spallanzani dont, quelques minutes plus tôt Zingaretti avait fait l’éloge en tant que centre de recherche par excellence. Et c’est Spallanzani lui-même qui nous dit qu’il n’y a plus de cas.

On peut donc se demander comment il sera possible de développer le vaccin italique, fleuron de la science médicale du Bel Paese. Dans ce cas aussi, la sincérité et l’honnêteté intellectuelle du directeur sont désarmantes: il y aura une deuxième et une troisième phase qui se feront probablement dans un pays d’Amérique du Sud. En bref : du Janicule à la pampa, où « le virus est en phase de croissance », à la recherche effrénée de cas, de malades, comme le dit le directeur de l’hôpital, dont le soulignement – « au-delà de ce qui est dit« , en référence à la façon dont la situation épidémiologique italienne est présentée à l’opinion publique – est une bombe. « Ce qui est dit« , c’est le résultat de choix gouvernementaux, et d’informations domestiquées à son service. Le récit terrifiant que nous dénonçons depuis des mois.



Et l’augmentation des cas, y compris graves, dont on nous parle tous les jours? Là aussi, il faudra aller faire les enquêtes nécessaires. Peut-être même sur les prélèvements qui sont maintenant effectués au rythme de 100 000 par jour. L’autre jour encore, une réalité inquiétante est apparue en Suède: il y a quelque 3 700 faux positifs en Suède dus à une erreur dans les tests de diagnostic, des tests de fabrication chinoise. C’est l’Agence nationale de santé publique qui l’a rapporté, accusant les tests fournis par BGI Genomics, qui ne pouvaient pas distinguer un résultat négatif d’une charge virale très faible. BGI Genomics figure sur une liste noire américaine d’entreprises impliquées dans des violations des droits de l’homme concernant le traitement des musulmans ouïgours en Chine. La société a reçu l’approbation de la FDA pour l’utilisation d’urgence de ses écouvillons de coronavirus en mars, et deux mois plus tard de l’OMS.