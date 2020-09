Une nouvelle équipe de lutte contre les « coronavirus marshals » sera employée par le gouvernement pour patrouiller dans les villes afin de contrôler la distanciation sociale, a annoncé le gouvernement britannique.

Hier soir, Downing Street a dévoilé de nouvelles mesures de verrouillage interdisant aux gens de se rassembler en groupes de plus de six à partir de lundi.

L’augmentation des cas de COVID-19 a été imputée aux jeunes se rassemblant pour des événements sociaux.

Ce problème sera abordé par des «maréchaux» et des «agents de santé environnementale» nouvellement habilités qui parcourront les rues à la recherche de personnes enfreignant les règles de distanciation sociale.

«Nous allons lancer un registre des agents d’hygiène du milieu (AHM) nouvellement qualifiés et récemment retraités afin que les autorités locales puissent recruter plus rapidement et combler les lacunes. En outre, nous allons introduire COVID-19 Secure Marshals pour aider les autorités locales à soutenir la distanciation sociale dans les villes et les centres-villes », indique un communiqué.