Encore une bonne nouvelle ? Le forum des nazillons de Davos reporté à l’été prochain ; si le Donald est réélu, nous serons sans doute soulagés pour un certain temps. Je le vois mal abolir le dollar et le liquide.

DAVOS EST REPORTE A L’ETE 2021

du 7 au 11 septembre 2020 : Une première: en raison du virus, le sommet de Davos de 2021 qui devait se tenir en janvier prochain a été officiellement repoussé pour l’été, sans autre précision. Via CNBC:

« The World Economic Forum announced it decided to postpone its meeting in Davos, Switzerland, out of an abundance of caution regarding Covid-19. The meeting, originally scheduled for January 2021, will be rescheduled to « early next summer, » according to a representative« .

Amusant puisque Davos organise aussi le « grand reset », la grande remise à zéro du système financier avec la suppression progressive du liquide et l’imposition d’un vaccin global sans lequel il sera impossible de monter dans un avion (voir la RdP de la semaine dernière) via le projet ID2020.

Il semblerait que les organisateurs ne savent plus trop sur quel pied danser avec les élections américaines du 3 novembre prochain. Trump étant bien placé, les mondialistes craignent surtout la remise en cause de leur plan qui sera dès lors à nouveau retardé et qui rendrait surtout la réunion de janvier 2021 inutile. Revue de Presse par Pierre Jovanovic © www.quotidien.com 2008-2020

