Faillite économique ? Vers une épidémie de suicides – pas dans la classe politique en tout cas… Les journaux économistes voient un dépeuplement économique du pays : que ne vendent-ils leur paperasse à des robots ? C’est comme pour les abrutis qui se vantent de la disparition des caissières. Les supermarchés auront-ils encore des clients dans deux ans ?

Cet article publié le 10 septembre sur le site du quotidien Les Echos met en garde contre une potentielle “épidémie de suicides” à venir. En cause, la crise économique et sociale notamment conséquente au confinement et à la “vague de faillites” qu’il a provoqué. Extraits.

“La seconde vague de l’épidémie de coronavirus, redoutée depuis la fin du confinement en France, pourrait être une épidémie de suicides. « Nous avons devant nous une vague de faillites, une vague de difficultés sur le front de l’emploi très violente », prédisait dès le mois de juin le ministre de l’Economie Bruno Le Maire, en s’attendant à la suppression d’au moins 800.000 emplois cette année et un taux de chômage de plus de 10 %.” […]

“Perte d’emploi et précarité sont des facteurs déclencheurs connus des tentatives de suicide.” […]

“Le lien entre crise économique et suicide est incontestable, cela a été documenté dès la crise de 1929, et plus récemment lors de la crise de 2008”, affirme aux « Echos » Michel Debout, psychiatre et professeur de médecine légale, spécialiste de la prévention du suicide. « Il ne faudrait pas qu’une crise sanitaire en cache une autre. Et celle-ci pourrait avoir des conséquences dévastatrices non pas sur les personnes âgées, mais sur les travailleurs actifs », prévient-il. […]”

Source :

– LesEchos.fr :”Coronavirus : la seconde vague risque d’être une vague de suicides“