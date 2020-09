Femme contre dragon (lisez nos textes sur Mgr Gaume) : même la pleureuse bourgeoise madame Figaro se révolte contre leurs mad masques ! « Migraines, boutons, respiration… Comment le masque perturbe notre corps… »Ce n’est pas grave, ils persévéreront puisque c’est diabolique, comme l’a rappelé – en latin s’il vous plaît – l’éminent et isolé chercheur Toubiana…

Selon un article paru le 10 septembre dans la sulfureuse publication crypto-complotiste “Madame Figaro”, le port prolongé du masque provoquerait notamment “difficultés pour respirer, boutons, démangeaisons et migraines…”. Extraits.

“Difficultés pour respirer, boutons, démangeaisons, migraines… Porté toute la journée, le masque perturbe nos habitudes mais aussi l’intégralité du corps. Explications de spécialistes.

[…] Le port prolongé du masque met une pression constante sur la peau et l’empêche de respirer. «Irritations, frottements, prolifération bactérienne due à la chaleur humide produite par la respiration sont autant de conséquences de cette nouvelle habitude que nous sommes en train d’adopter», nous indiquait Gautier Doat, médecin à la direction médicale de Ducray, dans un article du mois de mai. Certaines zones sont particulièrement exposées, notamment sous les yeux, l’arête du nez, le menton et l’arrière des oreilles.

«Nous ne sommes cependant pas dans le domaine de l’allergique, mais plutôt de l’irritatif», poursuit le médecin. Les pathologies déjà existantes telles que l’acné ou l’eczéma peuvent ainsi revenir de façon amplifiée. Sans oublier que le stress et l’anxiété liés à la situation jouent évidemment également un rôle. […]

Certaines personnes peuvent ressentir une sensation d’inconfort au niveau des yeux depuis la généralisation du port du masque. «Il provoque principalement une sécheresse oculaire parce que l’expiration de l’air est concentrée vers le haut, et provoque un courant d’air régulier vers les yeux», explique Damien Gatinel, ophtalmologue et chef de service à l’Hôpital Fondation Rothschild à Paris. Ces sécheresses touchent surtout les personnes ayant déjà une tendance à avoir les yeux secs, comme les porteurs de lentilles.

Le masque peut aussi être responsable d’atteintes secondaires : des allergies de contact autour des yeux (eczéma, irritation des paupières) ou des infections bactériennes. «La journée, les gens le mettent dans leur poche, le touchent puis le replacent sur leur visage. Tout cela facilite l’apparition de germes, et crée une porte d’entrée pour des infections comme des conjonctivites par exemple», continue le médecin. Enfin, lorsqu’il est porté trop haut, le masque peut aussi gêner le clignement des yeux. […]

Le masque a évidemment une influence sur la manière dont on prend et recrache l’air. «Cette protection nous oblige à respirer de manière plus superficielle, plus légère qu’à l’habitude», explique Delphine Bihr, ostéopathe. Les conséquences sont assez simples : on est essoufflé bien plus vite lors d’un effort. «On ne peut pas prendre de grandes respirations, sinon on avale le masque», continue la professionnelle. […]

Chez certains d’entre nous, le port du masque peut provoquer des «tensions de céphalée musculaire», indique le neurologue Dominique Valade, soit des tensions au niveau du crâne. Avec le masque sur le visage, on force sur les muscles faciaux sans forcément s’en rendre compte, et on crée une tension à l’origine du mal de tête. Pour celles et ceux déjà sujets aux migraines, ces tensions peuvent provoquer des crises plus régulières.

Selon le médecin, il n’y a guère de solutions pour remédier à ces maux de tête. La meilleure alternative serait de remplacer le masque par la visière, seulement cette dernière n’est pas acceptée dans tous les lieux, où le masque reste la seule protection autorisée.” […]

Lire l’article intégral :

– Madame Figaro : “Migraines, boutons, respiration… Comment le masque perturbe notre corps”

https://madame.lefigaro.fr/bien-etre/masque-boutons-demangeaisons-respiration-migraines-impacts-sur-le-corps-100920-182225

