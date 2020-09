Lecteur, notre Alexandre t’explique comment le système va te faire disparaître : « d’un certain point de vue, le problème n’est pas de supprimer la population, le problème véritable est le repeuplement qui s’ensuivrait. Pas très « équilibre perpétuel », voyez-vous. »

Titre : le Rat Bleu des villes et le Rat Rouge des champs

Puisqu’il n’est plus question aux Etats-Unis que d’un coup d’Etat, ouvertement admis par la direction du parti Démocrate, et non plus d’une élection mais plutôt d’un processus électoral, notre imagination politique en devient toute émoustillée.

Bien malin celui qui sait ce qu’il adviendra encore d’ici la fin de l’année, on peut toutefois faire quelques pronostics isolés. Lors des dernières semaines, la répétition générale des Black Lives Matter et autres sorosseries nous a permis de constater que les Etats Rouges (politiquement Républicains) ne seront pas significativement déstabilisés par les barbouzeries Démocrates. Leurs populations et leurs administrations ne le permettront pas, y compris par la force si nécessaire.

En miroir, on peut donc s’attendre à ce que les Etats Bleus (politiquement Démocrates) soient, eux, profondément déstabilisés pour un certain temps, avec l’accord tacite des élites politiques à chaque niveau, jusqu’à la plus petite mairie Démocrate.

Mon hypothèse ici est que ces évolutions ne vont pas remettre en cause l’unité des États-Unis, comme plusieurs analystes semblent le penser, mais au contraire les stabiliser, selon des logiques complémentaires, dans un nouvel environnement.

Partie 1 : récapitulatif succinct des définitions

Les “Blue States”se situent sur les façades maritimes, il s’agit d’espaces perçus comme ouverts, dynamiques, concentrant le meilleur de la production intellectuelle et donc de la valeur ajoutée. Cet espace est fortement urbanisé et concentre de vastes populations rendues inutilisables économiquement et vivant donc de subsides.

Entre les deux façades maritimes, “Flyover America”, la partie des Etats-Unis qui a perdu la globalisation. Les “Red States” englobent les espaces peu peuplés ainsi que les Etats qui ont été les perdants de la globalisation, devenus économiquement sinistrés et humainement dévastés.

La société des “Red States” se veut résiliente et conservatrice, avec une composante religieuse forte (Evangélique et dans une moindre mesure Catholique) et aussi une volonté de souveraineté politique, matérialisée entre autres par la question des armes individuelles.

Partie 2 : Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés d’icecream ?

Le livre “Deer Hunting With Jesus” ( https://en.wikipedia.org/wiki/Deer_Hunting_with_Jesus ), écrit en 2007 par un ancien Démocrate pour expliquer comment le parti de l’âne a perdu le vote populaire et rural, décrit une ingénierie sociale articulée autour d’une religiosité bête, de “valeurs”, d’une ignorance massive entretenue et surtout d’un tissu économique fortement inégalitaire.

Si cela nous rappelle les ghettos urbains des Etats Bleus, c’est parce que c’est le même Système mais tout simplement adapté à “Flyover America”. Lorsque Karl Rove parlait de créer des réalités, parlait-il des bidonnages constants dont nous affligent les médias sans discontinuer, ou parlait-il plutôt de construire des sociétés ex nihilo, comme on le fait d’une nouvelle variété de crème glacée ?

Et, en effet, nous apprenons qu’il y a des Blacks “Red State”, des Latinos “Red State”, une myriade de sous-variétés, chacune avec ses liens de compatibilité ou d’inimité envers les autres sous-variétés.

Ces sociétés vont devoir connaître des”événements fondateurs” où l’on testera la valeur des membres, des “conflits” sans cesse renouvelés entre Oceania et Eastasia, pardon, entre Kenosha County et Antioch Illinois, des faillites édifiantes, des réussites éclatantes et des légendes épitaphes construites de toutes pièces (comme la fausse chanson d’époque “Old Shoe” dans le film “Des Hommes d’Influence”).

Partie 3 : de la perpétualité de l’équilibre

Le roman d’anticipation “1984” montre bien la nécessité d’un équilibre relatif entre les différentes divisions de la population mondiale, quitte à devoir changer d’ennemi au milieu d’un discours.

Puisqu’on est dans la “pop culture conspirationniste”, citons aussi les “Georgia Guidestones” ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones ), et sa mention d’une population réduite maintenue en “perpétuel équilibre avec la nature”, alors que la nature on s’en fiche complètement, car nous l’avons définitivement (à jamais) arraisonnée comme une mécanique parmi d’autres.

Le “perpétuel équilibre” ne concerne que les groupes humains, afin que l’un ne prévale pas sur l’autre et que toutes les variétés continuent à exister. Si un groupe prévaut, c’est que son ensemble, son système, est supérieur à celui des vaincus (l’Islam a commencé ainsi). Pour tous les humains, la victoire pour un camp et la mort ou l’esclavage pour l’autre forment un message très clair

Mais pire que le déséquilibre d’une des parties sur les autres, il y a l’abolition des divisions, la conquête fulgurante d’Alexandre le Grand, qui transcende les divisions au nom d’un tout suprême. C’est pourquoi la transcendance est l’ennemi de l’équilibre perpétuel : il faut entraver le peuple par des noeuds Gordiens, des différences irréconciliables de culture, notamment politique.

Or, les Etats Bleus et les Etats Rouges offrent d’ores et déjà un tel modèle.

D’un côté, les Etats Bleus /Démocrates revendiquent la liberté totale, mais bien sûr portée à son paroxysme absurde de permission de toutes les aberrations, par exemple sexuelles ou psychiatriques. Alors on a le droit d’y parler, au milieu des prophètes de tout poil (on se souviendra des prophètes du marché dans le film “La Vie de Brian”). « La démocratie c’est “cause toujours”.

De l’autre côté les Etats Rouges, avec leurs tons théocratiques, leurs hiérarchies locales rigides, leur intolérance à tout ce qui dévie du générique de la “Petite Maison dans la Prairie” (pour y aller franco dans la caricature), c’est “la dictature c’est ferme ta gueule”. Et bien sûr, on notera l’intolérance crasse des BLM/Antifas, ce qui illustre bien que tout cela surgit bien du même ventre encore fécond.

Dans ce contexte, les sociétés qui sortent de ce cadre doivent être universellement honnies, ce qui explique la haine viscérale des sociétés Bleues et Rouges pour la France en tant que nation unie et souveraine, et la conversion accélérée d’icelle en zones urbaines Vertes Bobos + Zones Prioritaires Sensibles d’un côté, en Catholistan + identitaires vaguement RN de l’autre, tous réunis à travailler pour le Starbucks de New-Notre-Dame-of-Paris.

Partie 4 : de l’Apocalypse-Effondrement comme événement fondateur

Pendant environ 250 ans, nous aurons été la civilisation des ressources fossiles, notamment en ce qui concerne l’énergie. Le Pic Pétrolier a eu lieu en 2006 ; grâce à une certaine inertie et à l’exploitation à perte des pétroles non conventionnels, nous voilà arrivés jusqu’en l’an 2020.

En y ajoutant la stagnation des découvertes scientifiques et la focalisation des innovations sur le remplacement du travail humain, il se crée une convergence, en ce moment précis vers une redéfinition fondamentale (et brutale!) de l’économie à échelle planétaire.

Or c’est bien joli de faire disparaître des milliards d’humains dans un moment très condensé, mais si c’est pour que tout reparte comme en l’an zéro, ça n’aura pas servi à grand-chose. D’un certain point de vue, le problème n’est pas de supprimer la population, le problème véritable est le repeuplement qui s’ensuivrait. Pas très « équilibre perpétuel », voyez-vous.

Un monde réduit à aux ressources renouvelables est forcément bien moins peuplé et bien moins urbanisé. Ceci ouvre la voie à un monde essentiellement « Red States » (mais bien sûr décliné en myriades de variétés antagonistes) et des îlots « Blue States », havres massivement surveillés pour les intellectuellement doués.

Mais encore faut-il maîtriser les niveaux de population. Dans un monde pareil, qui plus est après une perte démographique massive, il est illusoire d’espérer un quelconque contrôle de la fécondité dans les Etats Rouges. Puisqu’on ne peut pas fermer le robinet qui remplit la (petite) baignoire, il faut faire partir l’eau avant qu’elle ne déborde : déconsidération de la médecine moderne puis de la science, pauvreté abjecte, malnutrition, et bien sûr la guerre, à répétition, sans fin.

C’est cela le fameux « monde d’après », le monde pour lequel il faut dès à présent (en fait, depuis des générations maintenant) préparer mentalement la population.

Si l’on prend le point de vue de nos descendants (des survivants), on comprend qu’il leur faudra justifier leurs sociétés étranges par un récit de grande confusion et de grande décadence, qui fera passer Sodome & Gomorrhe pour un week-end à Mykonos. Vu sous cet angle, on comprend mieux la médiatisation des frappadingues SJW, LGBTQ+, BLM et consorts.

Cet exercice a déjà été fait au cinéma, il s’agit de l’introduction de “Mad Max 2 : le guerrier de la route” : on notera à quel point ce discours est toujours valide pour décrire a posteriori notre époque du point de vue de nos descendants.

https://www.businessbourse.com/2020/09/11/astrazeneca-coule-en-bourse-son-vaccin-est-foireux/