La question clé est donc de savoir qui décide de ce qu’est « l’environnement de choix ». Dans l’état actuel des choses, l’ensemble de notre environnement est conditionné par le Covid-19. Appelons-le « la maladie ». Et c’est plus que suffisant pour mettre en place de façon magnifique « le remède » : La Grande Réinitialisation.

Le cœur battant

La Grande Réinitialisation a été officiellement lancée début juin par le Forum Économique Mondial (FEM) – l’habitat naturel de l’Homme de Davos. Sa base conceptuelle est quelque chose que le FEM décrit comme une Plate-forme d’Intelligence Stratégique : « un système dynamique d’intelligence contextuelle qui permet aux utilisateurs de retracer les relations et les interdépendances entre les questions, favorisant ainsi une prise de décision plus éclairée ».

C’est cette plate-forme qui favorise le croisement et l’interpénétration complexes du Covid-19 et de la Quatrième Révolution Industrielle – conceptualisée en décembre 2015 – et le scénario futuriste choisi par le FEM. L’un ne peut exister sans l’autre. Cela vise à graver dans l’inconscient collectif – au moins en Occident – que seule l’approche des « parties prenantes » sanctionnée par le FEM est capable de résoudre le défi du Covid-19.

La Grande Réinitialisation est immensément ambitieuse, couvrant plus de 50 domaines de connaissance et de pratique. Elle relie tout, des recommandations pour la relance de l’économie aux « modèles commerciaux durables », de la restauration de l’environnement à la refonte des contrats sociaux.

Le cœur battant de cette matrice est – quoi d’autre – la plateforme d’intelligence stratégique, qui englobe, littéralement, tout : « développement durable », « gouvernance mondiale », marchés des capitaux, changement climatique, biodiversité, droits de l’homme, parité hommes-femmes, LGBTI, racisme systémique, commerce et investissement internationaux, avenir – bancal – des industries du voyage et du tourisme, alimentation, pollution de l’air, identité numérique, chaîne de blocs, 5G, robotique, intelligence artificielle (IA).

En fin de compte, seul un plan A tout-en-un s’applique pour faire interagir ces systèmes de manière transparente : la Grande Réinitialisation – abréviation pour un Nouvel Ordre Mondial qui a toujours été évoqué avec enthousiasme, mais jamais mis en œuvre. Il n’y a pas de plan B.