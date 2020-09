Triomphe de la Suède dont la stratégie sans confinement ni masque contre le COVID est « vindicated », justifiée même par le prestigieux Financial Times. Il y en a qui vont tirer la gueule ; mais ils continueront ; car comme on sait les cons ça ose tout (Thomas d’Aquin/Michel Audiard), c’est même à ça qu’on les reconnaît…

Interrogé par le FT sur son dégoût pour les verrouillages et sa décision de se tenir ferme contre la foule, même face à un vitriol parfois incroyable, Tegnell a haussé la tête et a noté le soutien de tout le reste des quelque 500 employés de Suède. agence de santé publique.

Cela rend sa capacité à rester seul alors que le reste du monde est verrouillé semble d’autant plus remarquable. Je lui pose des questions à ce sujet, suggérant qu’il doit être plus facile de suivre le courant. « Oui, Bien sur que c’est ça. Mais je ne suis pas seul », dit-il, énumérant consciencieusement le soutien des 500 employés de l’agence de santé publique ainsi que du gouvernement et de la population suédoise. Le seul autre pays à ne pas verrouiller en Europe est la Biélorussie autoritaire, dis-je. Il éclate d’un éclat de rire nerveux: « Ce n’est pas une comparaison. » Il a l’air gêné alors que je mentionne le soutien fort à la stratégie de la Suède de la part de certains libertariens américains et des partisans britanniques d’un Brexit dur. «Amis de lit bizarres», est son seul commentaire. Son aversion pour les verrouillages nationaux est évidente. «C’est vraiment utiliser un marteau pour tuer une mouche», insiste-t-il. Au lieu, son approche a consisté à avoir une stratégie qui peut fonctionner pendant des années si nécessaire, plutôt que le découpage et le changement constants observés dans le reste de l’Europe. «Nous ne pensons pas qu’il soit viable d’avoir ce genre de fermeture, d’ouverture et de fermeture drastiques. Vous ne pouvez pas ouvrir et fermer des écoles. Cela va être un désastre. Et vous ne pouvez probablement pas ouvrir et fermer des restaurants et des trucs comme ça trop souvent. Une ou deux fois, oui, mais alors les gens seront très fatigués et les entreprises en souffriront probablement plus que si vous les fermiez complètement », dit-il. Et vous ne pouvez probablement pas ouvrir et fermer des restaurants et des trucs comme ça trop souvent. Une ou deux fois, oui, mais alors les gens seront très fatigués et les entreprises en souffriront probablement plus que si vous les fermiez complètement », dit-il. Et vous ne pouvez probablement pas ouvrir et fermer des restaurants et des trucs comme ça trop souvent. Une ou deux fois, oui, mais alors les gens seront très fatigués et les entreprises en souffriront probablement plus que si vous les fermiez complètement », dit-il.