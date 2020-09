https://reseauinternational.net/la-censure-croissante-sur-internet-demontre-lechec-des-medias-dominants/

Si vous ne pouvez pas rivaliser, trichez : la censure discrète de RT et des autres médias liés aux États par Twitter prouve que le récit américain n’est pas à la hauteur.

Moins de trois mois avant les élections américaines, Twitter a presque enterré tous les médias de RT et d’autres médias gérés par les États honnis par Washington (Russie, Chine, Iran), au point que même des recherches nominatives ne donnent aucun résultat. Pour un pays adhérant prétendument au libre marché, les États-Unis détestent manifestement la concurrence.

Les comptes Twitter officiels de RT (Russie), Xinhua (Chine), Press TV (Iran) et d’autres médias appartenant à certains gouvernements que les États-Unis n’aiment pas sont poussés dans l’ombre, confirmant que Twitter prend au sérieux son rôle de l’un des principaux garants de la suprématie américaine dans le domaine de l’information. Mais noyer les rivaux de Washington dans le puits de l’oubli, c’est admettre tacitement que la même suprématie informationnelle serait vouée à l’échec sans une censure aussi sévère.

Non seulement Twitter refuse dorénavant de répondre automatiquement aux recherches des comptes officiels de RT, Sputnik, Xinhua, Global Times et d’une poignée d’autres médias appartenant à la Russie et à la Chine (entrer leurs nom officiel dans la barre de recherche, même en incluant le symbole @, ne donne aucun résultat pour les utilisateurs qui ne sont pas déjà abonnés à ces comptes). La plate-forme a essentiellement rendu impossible pour l’utilisateur moyen de Twitter de tomber, délibérément ou accidentellement – sur leurs publications.