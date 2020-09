https://chroniquesdepereslavl.blogspot.com/

Le lendemain, la température était beaucoup plus clémente, un de ces jours d’automne limpides et paisibles, tièdes, que l’on savoure comme un vin muscat. Macha m’a conseillé, pour avoir quand même une idée de Mourom, de prendre le petit bateau qui fait des excursions sur l’Oka. « Ils vous donneront un masque à l’entrée, et le capitaine le porte sur l’oreille, mais après, pendant le trajet, plus personne ne le met ». Le laïus enregistré et diffusé parlait effectivement du masque, mais le capitaine ne le portait même plus à l’oreille, personne ne l’arborait. L’Oka, ce n’est pas la Volga, mais c’est quand même une rivière impressionnante, plus large et plus puissante que le Rhône, mais la grande quantité de saules sur les berges me le rappelait vaguement. J’éprouvais une curieuse sensation de ralenti, d’étrangeté, de déplacement dans le temps. Les gens étaient tous paisibles et aimables, les berges naturelles, sablonneuses, avec de temps en temps un pêcheur, un couple, un baigneur…Les nombreuses églises de Mourom surmontaient de leurs efflorescences les rouleaux argentés et dorés des feuillages. C’était tout cet espace, ces jeux de lumière, ces cheveux éblouissants qui se défaisaient dans l’azur, ces dentelles et ces filets où se prenaient de grandes créatures vaporeuses aux ventres bleus, des poissons célestes pêchés par les anges. Je me sentais loin, très loin de toutes les horreurs qui se déchainent et nous menacent, je me sentais en Russie, celle de Dostoievski, de Tolstoï, de Chmeliov, de Koustodiev, une Russie nonchalante et rêveuse, débonnaire comme un lion qui dort, ces lions dont les paysans aimaient à décorer leurs isbas.

Le peu que j’ai vu de la ville est charmant, beaucoup de verdure, et en arrivant à Vladimir, j’ai eu la vision d’une colline émaillée de coupoles inégales, et cette grande église blanche coiffée d’or, et à nouveau, beaucoup de verdure, et puis, excusez-moi, mais tout cela ne sentait pas la misère qu’on nous décrit, que décrivent les Russes eux-mêmes, ceux qui sont persuadés que chez eux tout va mal, et qu’en Europe, c’est le paradis. Ce qui me choquait, c’était comme partout, le mauvais goût, le siding, les auvents en plastique, les barrières métalliques, encore que là bas, cela ne sévisse pas autant qu’à Pereslavl. Tout était propre, à Mourom, et à Vladimir, en réalité, ce que je ressentais, c’était un énorme appel d’air, une ivresse éblouie. C’était une paix immense, une paix mystique, une paix miraculeuse.