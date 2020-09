Mac Slavo

12 septembre 2020

SHTFplan.com

Plusieurs journalistes et créateurs de contenu ont remarqué que l’Australie ressemble à l’État policier le plus totalitaire qui ait existé dans l’histoire récente. C’est devenu un test pilote à grande échelle pour les élitistes pour voir dans quelle mesure ils peuvent mettre en œuvre le Nouvel Ordre Mondial.

Les Australiens ont été victimes de certaines des violations les plus horribles des droits de l’homme et de la dignité de base au cours de toute cette escroquerie. Les élitistes utilisent l’Australie pour tester ces mesures autoritaires, comme habituer le public à un état policier dans lequel l’armée et la police patrouillent dans les rues, prêts à commettre des violences contre d’autres humains pour avoir refusé de mettre en quarantaine lorsqu’ils ne sont pas malades ou ne portent pas leurs Le Nouvel Ordre Mondial a émis la muselière… Je veux dire, un masque facial.

«Ces gars savent très bien ce qu’ils font. Ce sont des psychopathes, mais ils ne sont pas stupides », explique Brian dans la vidéo ci-dessus. Les politiciens redistribuent la richesse et le pouvoir loin du public et le consolident entre leurs propres mains. Nous avons de gros problèmes si nous ne pouvons pas amener les militaires et la police qui commettent des violences au nom des tyrans à comprendre ce qu’ils font à l’humanité.

David Icke Aux LEO et aux militaires: «Regardez vos enfants dans les yeux» et dites-leur que vous avez forcé la tyrannie

Tout cela représente plus de 17 nouveaux cas de COVID-19. C’est absolument horrible que les gens continuent d’acheter cette arnaque. «La tyrannie et l’oppression sévères se produisent partout», ajoute Brian. Si vous ne pensez pas que cela revient aux États-Unis sous la forme d’un deuxième verrouillage, détrompez-vous. Les médias nous préparent à un «hiver sombre» et à une «deuxième vague» depuis la première fausse vague.

Voici comment nous battons ce système bête: à quoi ressemble l’unité

Réveillez-vous. Le temps est maintenant extrêmement court. Si vous n’avez ni nourriture ni eau, c’est le moment d’en obtenir ce que vous pouvez. Si vous n’avez pas de plans d’urgence, le moment est venu d’en faire avec votre famille. Si vous êtes déjà bien préparé à une catastrophe, la meilleure chose à faire est de rester alerte et intrépide. Ne vivez pas une vie terrifiée (ils vous asservissent avec votre peur) , mais assurez-vous de savoir ce qui se passe. Le meilleur plan de préparation comprend une prise de conscience de cette situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui.

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/09/13/birmingham-avant-garde-de-la-dictature-sanitaire-mondialiste/

https://www.businessbourse.com/2020/09/14/pierre-jovanovic-desormais-vous-etes-taxes-pour-respirer-si-vous-ne-mettez-pas-leur-putain-de-masque/