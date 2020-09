Venit enim princeps mundi huius (Jean, 14, 30)… On répète la prophétie parce qu’on va bientôt y passer : « L’ancien général britannique Richard Barrons annonce entre les lignes une fermeture d’Internet à la chinoise, probablement en 2021. La quarantaine électronique. « De cette façon, vous pouvez mettre à genoux tous les pays européens en seulement 14 jours ».

Le général Richard Barrons anticipe entre les lignes ce que sera la prochaine fermeture des réseaux sociaux et de l’internet, à la chinoise. Le gouvernement sera chargé de la plus grande répression des communications sous le prétexte de la sécurité nationale face à un événement électronique inattendu.

Le général Richard Barrons anticipe entre les lignes ce que sera la prochaine fermeture des réseaux sociaux et de l’internet, à la chinoise. Le gouvernement sera chargé de la plus grande répression des communications sous le prétexte de la sécurité nationale face à un événement électronique inattendu.

Expert militaire de la nouvelle guerre :

« De cette façon, vous pouvez mettre à genoux tous les pays européens en seulement 14 jours ».

» L’ancien général britannique Richard Barrons affirme que les guerres ne sont ni nécessaires ni des ogives nucléaires. Il pense que la combinaison de roquettes de précision, de cyberattaques et de médias sociaux est beaucoup plus dangereuse. »

Pour cela, ils auront besoin d’une excuse très puissante comme maintenant avec le covid 19 et la quarantaine pour justifier le blocus Internet. Ils font probablement référence à un problème mondial d’énergie électrique par l’attaque d’un virus informatique plus avancé que le stuxnet ou le requin, ou le Fepmis . Ou encore plus probablement une guerre électromagnétique qui fait tomber tous les réseaux 4 et 5G. Et cela ne doit pas nécessairement provenir de la confrontation de blocs mais du terrorisme électronique électromagnétique d’ISIS délivré par on sait déjà qui. Et peut-être grâce à un balayage électronique de satellites laser comme le THORN testé avec succès pour la première fois à Taijin en Chine, et dans l’incendie de milliers d’hectares de forêts en Espagne, au Portugal et en Californie.

Il n’y a pas d’insécurité nationale, il n’y a qu’un plan globaliste de l’ONM pour mettre fin aux libertés. Désormais, le monde pendant au moins une décennie et jusqu’en 2030 verra toutes ses libertés restreintes. Maintenant et jusqu’à cinq ans en raison de quarantaines intermittentes sans fin, puis en raison de la fermeture des réseaux sociaux, des téléphones portables et des blocages. Facebook vient d’annoncer que ses employés le feraient de chez eux comme télétravail, ce qui signifie qu’il y aura peu de travail car tout sera limité aux bases de l’armée coordonnées par l’OTAN.

N’oubliez pas que l’objectif principal de l’Agenda 21 est l’eugénisme des deux tiers de l’humanité, et que ces malthusianistes ne s’arrêteront pas avant d’avoir réussi.

Les bureaux de poste, les télégraphes et les cabines gouvernementales seront des files d’attente telles que les lignes de rationnement et les banques. La chute des réseaux électroniques et téléphoniques privés mettra le gouvernement en mouvement pour des lignes publiques sécurisées dans les postes et des cabines de téléphonie mobile dans des camions militaires autonomes et des compagnies de téléphone à cet effet. Les lettres dans la boîte aux lettres, comme par le passé, seront à nouveau le moyen de communication pendant la quarantaine électronique.

Ce sont des mesures qui, puisque tous les pays du monde ont déjà une structure militaire et militaire très complète, et pourtant ceux de la NOM veulent la guerre à tout prix, car ils se sont organisés pour la guerre biologique puis la cyberguerre ou la guerre électronique, étant donné que la destruction avec des armes modernes serait apocalyptique, et le gouvernement fantôme ne peut manquer de les créer pour ses intérêts de pouvoir et de contrôle.

Le premier procès de restriction des libertés avec le covid 19 a donné au gouvernement du Nouveau Monde une connaissance pratique de l’étendue de la résistance dans la rue et sur les réseaux sociaux.

D’abord, ils ont répété en nous enfermant à la maison, en nous privant de notre liberté, en nous laissant sans travail, en fermant nos entreprises et en nous laissant endettés.

Le second sera un test d’isolement, d’éloignement et d’isolement: il sera interdit de se rencontrer (quelque chose qui a déjà été mis en place avec le Covid 19 et les phases ridicules de succès douteux car ils nous renfermeront à l’automne). Atteindre l’arrêt des communications par un black-out en bloquant et en balayant les réseaux sociaux avec le lancement de la phase 1 d’un programme de surveillance des communications, le blocage et la suppression de groupes et une liste de mille mots interdits. Toute communication sera censurée comme une marche dans la rue. Quelque chose qui avant nous imaginions la science-fiction et maintenant nous vivons et vivrons comme une réalité quotidienne.

Si avec la mise en quarantaine de Covid 19 nous avons vu le stress que de telles mesures provoquent chez les gens, imaginez si la cessation des réseaux sociaux ajoute à un nouveau confinement hivernal. Beaucoup de gens qui ne sont pas habitués aujourd’hui à échanger des conversations autres que les réseaux, et qui n’en ont pas, entreront dans un stress de ZOMBIE PHASE qu’ils obtiendront avec 5G et des pulvérisations fumigées pour inhiber la protéine TOM 1.

L’un des phénomènes qui s’est produit le plus avec l’isolement forcé est l’irascibilité non seulement dans chaque famille et chaque foyer coexistant, mais dans les réseaux sociaux qui ont mesuré l’insatisfaction. La coupure des communications électroniques aura des effets dévastateurs, puisque nous sommes passés par les réseaux sociaux et ce qui se passe, de l’effet collectif de l’information et du comportement, à un isolement que nous verrons, individuellement et sans savoir quoi faire, plus que les instructions du gouvernement dans la guerre électronique. Seuls les téléviseurs d’entraînement NOM toxiques fonctionneront. Dans cette phase, il se pourrait que le début du marquage par micropuce soit imposé à travers les vaccins obligatoires (nanopuces et smartwines), ou directement la puce, et l’internement dans les champs pour les zombies.

“El británico ex General Richard Barrons anuncia entre líneas un Cierre-Apagón de internet al estilo chino, probablemente en 2021. La cuarentena electrónica”.

